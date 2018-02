Bielecki: Morawiecki zaczął grę z Niemcami

Przez lata Victor Orban potrafił wodzić za nos Brukselę, trochę postawić na swoim a trochę ustšpić, aż w końcu mimo niechęci Unii gruntownie przebudował Węgry.

Z tego przykładu zdaje się dziœ czerpać Mateusz Morawiecki.

W czasie pištkowej wizyty w Berlinie nie doszło co prawda do przełomu, żadna sprawa nie została załatwiona a nawet zapewne nie udało się doprowadzić do istotnego zbliżenia poglšdów w jakimœ obszarze. A jednak po dwóch latach doœć prymitywnego awanturowania się z Francjš, Niemcami, Uniš i niemal wszystkimi, którzy coœ w Unii znaczš, Polska zaoferowała zupełnie nowš jakoœć prowadzenia dyplomacji. I w Berlinie to doceniono.

Polski premier został w końcu przyjęty przez kanclerz w chwili, gdy nie jest ona pewna swojego losu i całej rzšdowej koalicji. Oboje rozmawiali w cztery oczy nadspodziewanie długo, najpewniej dlatego, że Angela Merkel chciał wreszcie dowiedzieć się, jakie sš prawdziwe plany Warszawy w tak kluczowych sprawach jak reforma wymiaru sprawiedliwoœci, reparacje wojenne, integracja europejska.

Wreszcie Merkel znalazła w Polsce partnera, który choć prowadzi zupełnie innš politykę niż ona sama, to przecież ma zachodnia mentalnoœć, rozumie złożonoœć œwiata i koniecznoœć pójœcia na kompromis.

Czy ten dobry poczštek otworzy nowš erę w stosunkach Polski z Niemcami i szerzej z Uniš – za wczeœnie powiedzieć. Morawiecki musiałby wykazać, że rzeczywiœcie podporzšdkował sobie najbardziej radykalnych polityków w obozie PiS i otrzymał od Jarosława Kaczyńskiego doœć szerokš autonomię działania. W końcu największš słaboœciš Beaty Szydło było to, że nie potrafiła powstrzymać Witolda Waszczykowskiego, Jana Szyszki, Antoniego Macierewicza czy Zbigniewa Ziobry przed prowadzeniem na własnš rękę konfliktów z zachodnimi partnerami. Z tego punktu widzenia przebieg nowelizacji o IPN można uznać za sygnał alarmowy.

Ale jeœli Morawiecki i w przyszłoœci stanie na wysokoœci zadania, może liczyć na pozytywnš reakcję Berlina i Brukseli. Dzisiejsza Europa ma i bez Polski nadmiar fundamentalnych problemów, od ryzyka rozpadu Hiszpanii po możliwoœć przejęcia władzy przez populistów we Włoszech i odrodzenie konfliktu w Irlandii Północnej, aby zrobić wiele dla wygaszenia konfliktu z naszym krajem. Państwa o jeszcze silniejszej od Polski tożsamoœci, jak Wielka Brytania czy Francja, potrafiły przez wiele dziesięcioleci wykuwać sobie bardzo szerokš autonomię wobec Brukseli dzięki umiejętnie prowadzonej grze dyplomatycznej. Teraz przyszedł czas na nas.