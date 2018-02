Morawiecki: Potrzebujemy nowej "Wielkiej Strategii" dla Europy

- Potrzebujemy nowej wielkiej strategii dla Europy, odbudowy zaufania do Europy i nowego przywództwa. Europa musi być silniejsza, mšdrzejsza, bezpieczniejsza i bardziej solidarna. - mówił premier Mateusz Morawiecki w 45-minutowym przemówieniu wygłoszonym w berlińskim Korber Stiftung.

To był ostatni element wizyty premiera w Berlinie. Morawiecki mówił o wielu sprawach, które sš teraz w centrum debaty w Europe i o Europie - od bezpieczeństwa energetycznego i zagrożeń ze Wschodu po wspólny rynek. W trakcie póŸniejszej sesji pytań i odpowiedzi nie zabrało trudnych tematów - pojawiła się kwestia praworzšdnoœci i polskiej ustawy o IPN.





Morawiecki podkreœlił, że jego podejœcie wynika z wielu kryzysów, które dotknęły kontynent i œwiat w ostatnich 10 latach, jak kryzysy finansowy i migracyjny. - Ale jest jeszcze jeden kryzys. Krzyzys nierównoœci, którego czasami nie widzš polityczne i ekonomiczne elity. To ważny element tego "podnoszenia się temperatury" na œwiecie i w Europie. W historii Europy zdarzały się takie chwile, gdy też potrzebna była nowa Wielka Strategia. Teraz potrzebujemy trzech fundamentów: bezpieczeństwa i demokratyzacji, silnej Europy i silnego przemysłu obronnego, oraz inwestycji w Przemysł 4.0 zwłaszcza w kontekœcie małych i œrednich przedsiębiorstw - powiedział.



Jak mówił premier, nowa strategia opiera się na przekonaniu, że obecna umowa społeczna staje się nieaktualna. - Ta umowa była obietnicš, zwłaszcza dla klasy œredniej, że przyszłoœć dla kolejnych pokoleń będzie lepsza, że bezrobocie będzie spadać. To działało przez 60-70 lat. Ale to już nie działa - mówił premier.

- Dzięje się tak ze względu na nierównoœci, niesprawiedliwoœci, niesłusznoœci. To było odczuwalne szczególnie w Polsce. Ale nasz obóz polityczny próbuje te problemy naprawiać, w niedoskonały sposób ale jednak. Ludzie potrzebujš teraz "Nowego Nowego Ładu". Potrzebne sš nowe mechanizmy rzšdzenia. Podstawowe metody kapitalizmu nie sš zapisane raz na zawsze. Kapitalizm ewoluuje - mówił, nawišzujšc do polityki społecznej prezydenta Roosevelta w USA.

- Kluczowe pytanie nie dotyczy tego, jak rozbudowane jest państwo, ale to jak radzi sobie z wyzwaniami przyszłoœci. Zmiany w kapitalizmie dotyczš tego, że platformy cyfrowe, systemy komunikacyjne, prawa własnoœci intelektualnej lub podobne systemy zastšpiły kapitał w postaci maszyn, ziemi czy zasobów. Musimy pomyœleć o bardziej demokratycznym dostępie do tych różnych cyfrowych platform. Największe firmy na œwiecie to teraz Apple, Google, Facebook, Amazon. Wszystko to platformy sieciowe, warte setki miliardów euro, które nota bene nie płacš adekwatnych podatków Europie. Kanclerz Merkel miała rację mówišc, że te firmy płacš podatki "nigdzie". I z tym musimy sobie poradzić. To musi być aspekt nowego systemu regulacyjnego. Powstały nowe globalne monopole, to dominujšce siły w œwiecie gospodarki, majš duży wpływ na życie codzienne i polityki. Musimy pomyœleć o globalnych systemach antymonopolowych. Nie wiemy, jak radzić sobie globalnie z tymi monopolami - mówił Morawiecki.



Jak podkreœlił, instytucje europejskie muszš w większym stopniu odpowiadać przed obywatelami. - Wtedy UE będzie silniejsza. Oderwanie się elit od decyzji obywateli to jedna z przyczyn napięć w wielu krajach. Niektórzy w Europie sš podejrzliwi wobec głosu większoœci. Ja nie. Brexit był zakorzeniony w tym dylemacie: kto decyduje, elity czy ludzie w głosowaniu - mówił.

- Dużym osišgnięciem UE jest wspólny rynek. Dokończymy jego budowę. Trzeba rozumieć różne dynamiki w krajach Zachodu i Centralnej Europy. My widzimy to w następujšcej perspektywie: W 2004 nasze gospodarki były bardzo słabe. Kupowaliœmy produkty z Zachodu, ale zaczęliœmy dostarczać Zachodowi nasze usługi. Po pewnym czasie firmy IT, logistyczne, budowlane stały się coraz bardziej konkurencyjne. Wtedy Bruksela zaczęła wydawać coraz więcej dyrektyw, które zaczęły uderzać w naszš konkurencyjnoœć. Chcemy, by powstała sytuacja win-win dla wszystkich. To element pierwszego fundamentu: więcej solidarnoœci i demokracji - twierdził.



Morawiecki mówił o znaczeniu rozbudowy europejskiego przemysłu obronnego i potencjału defensywnego ze względu na zagrożenie ze strony Rosji. - Musimy sobie z tym poradzić. Cieszę się, że kanclerz Merkel to rozumie w kontekœcie sankcji. Ale mam obawy jeœli chodzi o niemieckie podejœcie do sprawy Nord Stream 2. Odcinajšc Ukrainę od rosyjskich dostaw gazu, oddajemy jš w ręce Putina. Dziœ nie może zaatakować centrum Ukrainy ze względu na dostawy gazu przez ten kraj. Gdy powstanie NorthStream2, system ukraiński przestanie być ważny. Wtedy Putin zrobi co chce. Ważna jest też ochrona granic zewnętrznych UE - twierdził. Jak dodał, popiera budowę silnej armii europejskiej uzupełniajšcej NATO. - Chciałbym żyć pod Pax Europea, ale teraz mamy Pax Americana. To dla mnie ważny element bezpieczeństwa - powiedział.



Trzecim filarem nowej strategii to Rewolucja Przemysłowa 4.0. - Musimy szybko reagować na nowe wyzwania. Bruksela nie jest miejscem, gdzie szybko się podejmuje decyzje. Inni - jak Chiny czy USA, Indie - robiš to dużo szybciej. Trzeba wspierać małe i œrednie przedsiębiorstwa w całej Europie - podkreœlił. Morawiecki mówił też, że duże firmy nie płacš takich podatków w Europie, jakie powinny. Premier poparł propozycje Emmanuela Macrona w zakresie nowych rozwišzań podatkowych, które majš te problemy rozwišzać.



Morawiecki mówił też o potrzebie silnego przywództwa w UE oraz budowy nowego języka. Zacytował tu znanego filozofa, Ludwiga Wittgensteina. - Trzeba pamiętać, że "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt (Granice mojego języka oznaczajš granice mojego œwiata) - mówił.



W póŸniejszej sesji pytań i odpowiedzi pojawiły się tematy wewnętrzne dotyczšce Polski. Jedno z pytań dotyczyło dialogu z KE dotyczšcego praworzšdnoœci. Jak podkreœlił Morawiecki, polski rzšd przygotowuje "Białš Księgę", która będzie podstawš do dialogu i szukania wspólnego mianownika z Komisjš. Mówił też, że Trójkšt Weimarski jest dla niego ważnym formatem, o czym rozmawiał z kanclerz Merkel.

W pytaniach pojawiła się też kwestia ustawy o IPN. - Jest więcej wyrażeń, z którymi musimy walczyć, niż tylko "polskie obozy œmierci". "Polskie gestapo" - nie było polskiego gestapo, "polskie SS" - nie było polskiego SS, "polskie obozy œmierci" - nie było polskich obozów œmierci. Musimy to tłumaczyć W 1968 r. nie było w ogóle Polski. Był reżim komunistyczny, który tak naprawdę paskudnie traktował Żydów - powiedział.

Po wykładzie, w drodze na lotnisko, premier Morawiecki złożył wieniec pod Pomnikiem Pomordowanych Żydów Europy.