Czaputowicz zaprosił Timmermansa do Warszawy

- Wymieniliœmy telefony komórkowe, wymieniliœmy kontakty, zaprosiłem pana Fransa Timmermansa do Warszawy, te zaproszenie zostało przyjęte, czekamy na ustalenie terminu - powiedział po spotkaniu Czaputowicz w wypowiedzi dla TVP Info. - Rozmawiamy na tematy będšce przedmiotem jego zainteresowania, a więc system reformy sšdownictwa w Polsce - podkreœlił. - Osišgnęliœmy wiele zbieżnych punktów - dodał minister.

- Omówiliœmy kwestię funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Powiedziałem jak my to widzimy, że on jest w pełni legalny. (...) Przedmiotem naszej rozmowy były także kwestie uchodŸcze - opowiadał szef polskiej dyplomacji.

"Cieszę się, że poznałem nowego polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Omówiliœmy kwestię praworzšdnoœci w Polsce i nie mogę się doczekać kontynuowania tego dialogu w Warszawie i Brukseli" - napisał z kolei Timmermans na Twitterze.

Glad to have met the new Polish FM Czaputowicz. We discussed the issue of the Rule of Law in Poland and I'm looking forward to continuing this dialogue in Warsaw and Brussels. pic.twitter.com/ax3bjlrmyS