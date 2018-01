"Były polskie obozy śmierci". Napięcie Polska-Izrael

To reakcja na wpis ministra finansów Izraela Jaira Lapida, który wczoraj, również na Twitterze napisał, że "były polskie obozy œmierci i żadne prawo nie może tego zmienić".

Słowa izraelskiego polityka były z kolei reakcjš na znowelizowanie przez Polskę ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, które wprowadza karę grzywny lub nawet trzech lat więzienia za użycie sformułowania "polskie obozy œmierci".

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że Polska i Izrael podpisały wspólne oœwiadczenie, w którym sprzeciwiajš się wszelkim próbom wypaczania historii narodów żydowskiego lub polskiego przez negowanie lub umniejszanie ofiary Żydów podczas Holokaustu lub stosowanie błędnych terminów takich jak "polskie obozy œmierci".

Z kolei izraelski premier Beniamin Netanjahu nazwał polskie przepisy "absurdalnymi" i stwierdził, że jest im zdecydowanie przeciwny. "Nie możemy zmieniać historii i negować Holocaustu. Poleciłem ambasadorowi Izraela w Polsce, aby dziœ spotkał się z premierem i przekazał mu moje zdecydowane stanowisko w tej sprawie.

Netanyahu: The Polish law is absurd and I strongly oppose it. We cannot change history and the Holocaust cannot be denied. I instructed Israel's ambassador in Poland to meet with the prime minister tonight and express before him my firm stance against the law. https://t.co/8WRxDuyJjv