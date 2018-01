BBC: Trump odwołał wizytę w Wielkiej Brytanii

Trump w czasie wizyty w Wielkiej Brytanii miał otworzyć nowy budynek ambasady USA w Londynie.

W ubiegłym roku Trump przyjšł zaproszenie na Wyspy od królowej Elżbiety, przekazane mu przez premier Theresę May w czasie wizyty tej ostatniej w USA.

Według informacji BBC brytyjska dyplomacja rozważa obecnie możliwoœć zorganizowania wizyty Trumpa na Wyspach w innym terminie. W czasie wizyty prezydent USA miałby zjeœć lunch z królowš Elżbietš w Buckingham Palace. Na razie jednak nie ma nawet wstępnej daty takiej wizyty, ani żadnych innych szczegółów jej dotyczšcych.

BBC odnotowuje, że już wczeœniej mówiło się o możliwoœci przełożenia przez Trumpa wizyty na Wyspach, ponieważ prezydent USA obawia się, że jego wizycie w Wielkiej Brytanii towarzyszyłyby protesty na dużš skalę.

Theresa May była pierwszym zagranicznym przywódcš, który spotkał się z Trumpem w Białym Domu po jego zaprzysiężeniu.

BBC podkreœla, że decyzja o przełożeniu wizyty nie ma zwišzku z tematami spornymi w relacjach Londynu z Waszyngtonem (chodzi m.in. o jednostronne uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela oraz krytykę May pod adresem Trumpa, za promowanie przez niego na Twitterze trzech antyislamskich nagrań skrajnie prawicowej brytyjskiej organizacji).

Tymczasem Trump napisał na Twitterze, że odwołał wizytę na Wyspach ponieważ "nie jest wielkim fanem decyzji administracji Baracka Obamy" o sprzedaży "za grosze" najlepiej zlokalizowanej ambasady w Londynie tylko po to, by zbudować nowš w gorszym miejscu za 1,2 mld dolarów. "Zły interes. Chcieli, żebym przecišł wstęgę. NIE!" - dodał.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!