Premier Morawiecki rozmawiał z wiceprezydentem USA

W komunikacie CIR dodało, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych złożył gratulacje Morawieckiemu w zwišzku z objęciem przez niego urzędu premiera oraz gratulacje z okazji z stulecia odzyskania przez Polskę niepodległoœci.

Morawiecki podkreœlał w rozmowie, że dla Polski kluczowe jest bezpieczeństwo, zarówno na poziomie obronnym, jak również bezpieczeństwo energetyczne. W kontekœcie tym wskazał obecnoœć amerykańskiego wojska w regionie oraz wsparcie USA dla dywersyfikacji Ÿródeł energii, m.in. dostaw gazu ze Stanów Zjednoczonych do Polski.

Mike Pence przyjšł zaproszenie do Polski, umówił się też z Mateuszem Morawieckim na rozmowy w Waszyngtonie. - W najbliższym czasie zostanš ustalone szczegóły dotyczšce spotkania - poinformowało CIR.

- To była bardzo produktywna rozmowa - podsumował na Twitterze Mike Pence.

Spoke with Polish Prime Minister @MorawieckiM this morning – very productive discussion about increasing trade and working together to FIGHT threats to peace and security. Also thanked him for Poland’s leadership on making sure NATO members pay their FAIR SHARE!