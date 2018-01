Katar i ZEA "walczą" w powietrzu. Na oświadczenia

Larry Johnson [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)], via Flickr

Zjednoczone Emiraty Arabskie oskarżyły myœliwce z Kataru o przechwycenie dwóch cywilnych samolotow przewoŸnika z ZEA, lecšcych do Bahrajnu. Katar z kolei oskarża myœliwce ZEA o naruszenie przestrzeni powietrznej emiratu.

Katar odrzuca oskarżenia ZEA, a ZEA zaprzeczajš oskarżeniom formułowanym przez Katar - odnotowuje CNN.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - jedno z państw arabskich, które zerwały kontakty z Katarem w zwišzku z oskarżeniami formułowanymi pod adresem tego kraju m.in. o finansowanie terroryzmu - oskarżyły Katar o "stworzenie poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek lotnictwa cywilnego, co stanowi jasne pogwałcenie praw i konwencji międzynarodowych".

ZEA podkreœla, że samoloty przechwycone przez lotnictwo Kataru leciały do Bahrajnu i miały wszystkie niezbędne pozwolenia.

MSZ Bahrajnu oœwiadczyło, że "wroga postawa Kataru wobec jednostek lotnictwa cywilnego jest częsta w ostatnim czasie" i "stwarza zagrożenie dla życia cywilów".

Rzecznik MSZ Katary nazwał okreœlenia "całkowicie fałszywymi".

Z kolei kilka dni temu Katar złożył skargę do Rady Bezpieczeństwa ONZ w zwišzku z rzekomym naruszeniem przestrzeni powietrznej Kataru przez myœliwce ZEA co stanowiło "naruszenie suwerennoœci i integralnoœci terytorialnej Kataru co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego, konwencji, układów i norm". MSZ ZEA nazwało te oskarżenia "niesłusznymi".