Japonia ostrzega przed "wdziękiem" Korei Północnej

W czasie międzynarodowego spotkania w Kanadzie poœwięconego Korei Północnej szef MSZ Japonii Taro Kono ostrzegł przed prowadzonš przez Pjongjang "ofensywš wdzięku" - komentujšc w ten sposób złagodzenie retoryki przez Pjongjang i podjęcie przez Koreę Północnš rozmów z Koreš Południowš na temat udziału sportowców z Północy w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu.

20 szefów MSZ w czasie spotkania w Vancouver zgodziło się, że należy wzmocnić wywieranie presji na Pjongjang, której celem byłoby skłonienie Korei Północnej do rezygnacji z programu atomowego a także kolejnych prób rakiet balistycznych (w 2017 roku Korea Północna przeprowadziła ponad 20 takich prób). Jednoczeœnie uczestnicy spotkania wyrazili wsparcie dla prowadzonych obecnie rozmów między Północš a Południem ws. udziału sportowców z Korei Północnej w zimowych igrzyskach olimpijskich.

Na poczštku stycznia Kim Dzong Un nieoczekiwanie ogłosił, że jest gotów na dialog z Południem i życzył Seulowi powodzenia w zwišzku z organizowaniem przez Koreę Południowš zimowych igrzysk olimpijskich. Powszechnie uznano to za próbę zmniejszenia napięcia na Półwyspie Koreańskim.

Po deklaracji Kima doszło do pierwszych od 2015 roku rozmów dwustronnych między Koreš Północnš a Południowš. Oba kraje formalnie wcišż znajdujš się w stanie wojny, która w 1953 roku zakończyła się jedynie trwajšcym do dziœ zawieszeniem broni.

Szef MSZ Japonii ostrzegł jednak, by działania Korei Północnej nie uœpiły czujnoœci œwiata. - Jestem œwiadom, że niektórzy uważajš, iż angażowanie się Korei Północnej w dialog między Koreami powinno być nagrodzone zawieszeniem częœci sankcji - stwierdził. - Mówišc szczerze uważam to za zbyt naiwne. Sšdzę, że Korea Północna chce kupić sobie trochę czasu na dalsze prace nad swoim programem atomowym - dodał.

- Œwiat nie powinien dać się zaœlepić "ofensywš wdzięku" Korei Północnej - stwierdził Kono.

Również szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson wezwał do wywarcia większej presji na Pjongjang, by zmusić Koreę Północnš do tego, by zasiadła do stołu negocjacyjnego ws. swojego programu atomowego.