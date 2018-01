Prasa o wizycie Czaputowicza: niemiecko-polskie zbliżenie

Po pierwszej wizycie ministra spraw zagranicznych RP Jacka Czaputowicza w Berlinie, niemiecka prasa pisze o zbliżeniu polsko-niemieckim i zastanawia się nad jego przyczynami.

"Niemcy i Polska zbliżajš się do siebie" - pisze Majid Sattar we "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Podczas pierwszej wizyty nowego ministra spraw zagranicznych "panowała nowa atmosfera", chociaż ani goœć, ani gospodarz (szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel) nie ukrywali dzielšcych i różnic - ocenia niemiecki dziennikarz.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sattar zwraca uwagę na propozycję ze strony Gabriela powołania grupy ekspertów, która miałaby się zajšć kwestiš polskich roszczeń reparacyjnych. Autor przypomina równoczeœnie, że Berlin uważa kwestię reparacji za ostatecznie uregulowanš.

W sprawie uruchomienia przez Komisję Europejskš art. 7 traktatów unijnych Gabriel wyraził zdaniem "FAZ" gotowoœć do wysłuchania polskich argumentów. "Mam nadzieję, że do dialogu dojdzie w lutym" - cytuje Gabriela gazeta zaznaczajšc, że niemiecki rzšd wspiera KE w sporze z Polskš. Zdaniem Sattara Czaputowicz nie chciał jednoznacznie powiedzieć, czy Polska uzna "bez zastrzeżeń" wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci UE.

"Die Welt": przyjazne przesłanie

Zdaniem "Die Welt" polski minister przyjechał do Berlina z "przyjaznym przesłaniem": docenił rolę Niemiec w Europie, nie forsował kwestii reparacji i postulował, by więcej ze sobš rozmawiać, a mniej sobie za poœrednictwem mediów wymyœlać.

Autor komentarza Gerhard Gnauck zaznacza, że Czaputowicz, podobnie jak premier Mateusz Morawiecki, nie sš typowymi przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwoœci. Szczególnie Morawiecki posiada zdaniem Gnaucka to, co brakuje Jarosławowi Kaczyńskiemu: "obycie w œwiecie, znajomoœć języków i wiedzę ekonomicznš". Gnauck okreœla Czaputowicza i Morawieckiego mianem "nowych łagodnych" i zastanawia się, co było powodem dokonania przez szefa PiS tych zmian. "Być może Kaczyński nie jest takim złym stategiem?" - pyta autor.

Poszukujšc motywów tych decyzji Gnauck sięga do Nicolla Machiavellego i przypomina jego dewizę, że po okresie brutalnych czynów ludzie uspokajajš się, a władca może zdobyć znów ich poparcie za pomocš dobrych uczynków. "Wydaje się, że przynajmniej w polskiej polityce wewnętrznej udaje się to obecnie. A liberalna opozycja, która potyka się przede wszystkim o własne nogi, jest bezsilna" - ocenia Gnauck.

"TAZ": nie będzie zmiany stanowiska wobec UE

Sceptycznie do zabiegów ocieplenia relacji z Niemcami ze strony Czaputowicza podchodzi lewicowa "Tageszeitung". Czaputowicz "uderza w bardziej pojednawczy ton, jednak nie zmieni stosunku polskiego rzšdu do Unii Europejskiej" - przewiduje redakcja.

Zdaniem autorów przed Polskš jest "trudny rok". "Antydemokratyczne kroki podjęte przez rzšdzšcy z absolutnš większoœciš PiS wywołujš konflikty nie tylko w Polsce, lecz coraz częœciej także za granicš" - czytamy w "TAZ".

Czaputowicz zabiegał u swojego odpowiednika Gabriela o wznowienie dialogu - piszš autorzy. Ich zdaniem PiS stawia na konfrontację z Niemcami, a Berlin reaguje na tę politykę "przyjaznym milczeniem.