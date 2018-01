Orban dla TVP: Polskę spotyka niesprawiedliwość

- Węgry stajš za Polskš. Obecna procedura wobec Polski nie ma faktycznych podstaw, samo postępowanie nie jest prawidłowe. Uważamy, że Polskę spotyka niesprawiedliwoœć - mówił premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie, jakiego w czasie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na Węgrzech udzielił TVP.

Orban wyjaœnił, że Węgry będš bronić Polski, nie tylko ze względu na przyjaŸń polsko-węgierskš, ale również przez wzglšd na to, że "to, co dzisiaj spotyka Polskę, jutro może spotkać inny kraj" Europy Œrodkowej. Aby nałożyć na Polskę sankcję z artykułu 7 traktatu unijnego, uruchomionego przez Komisję Europejskš w zwišzku z przyjęciem przez parlament ustaw reformujšcych sšdownictwo, które - zdaniem KE - naruszajš niezawisłoœć sšdów, w Radzie Europejskiej, w której zasiadajš szefowie państw członkowskich, potrzebna jest jednomyœlnoœć (do samego formalnego rozpoczęcia procedury potrzeba głosów 22 państw członkowskich).

Premier Węgier podkreœla, że Unia Europejska musi "uszanować i uznać pracę" krajów Europy Œrodkowej, wœród których - jak zaznacza - "najważniejszym partnerem jest Polska".

- Oczekujemy, że będziemy mieli przynajmniej w takim stopniu wpływ (w UE), w jakim stopniu przyczyniamy się do rozwoju Europy. Grupa Wyszehradzka pełni rolę stabilizacyjnš w Europie. Gdyby jej nie było, cała europejska gospodarka stałaby znacznie gorzej - podkreœla. Dodaje, że Europa "nie przyzwyczaiła się jeszcze, że Unię charakteryzuje dziœ oœ niemiecko-wyszehradzka". - Stšd ta procedura przeciwko Polsce - ocenia.

Mówišc o sytuacji w UE Orban ocenia, że niektóre kraje zachodniej Europy chcš, aby kontynent przeszedł do "do epoki postchrzeœcijańskiej i postnarodowej".

- A z drugiej strony jesteœmy my – Węgrzy i sšdzę, że Polacy też, którzy nie chcemy żyć w œwiecie postchrzeœcijańskim i postnarodowym - dodaje podkreœlajšc, że "Polaków, Węgrów ale i inne narody œrodkowoeuropejskie utrzymała kultura chrzeœcijańska". - Jeœli z niej zrezygnujemy, wspólnota węgierska po prostu zniknie, dlatego trzymamy się kultury chrzeœcijańskiej i naszej tożsamoœci - przekonuje.

Orban podkreœla również, że spory z Brukselš nie szkodzš gospodarce Polski czy Węgier. - Kapitał międzynarodowy ma zaufanie do Polski i do Węgier, prowadzi tu duże inwestycje. Nie mamy powodów, aby się przestraszyć. Europa Œrodkowa stoi na stabilnych nogach - mówi pytany o to, czy spory z Brukselš nie szkodzš Warszawie i Budapesztowi.