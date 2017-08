Czy Jarosław Kaczyński pokłócił się z Petro Poroszenką o UPA?

Jak przekonać szefa do awansu?

Jurij Opoka, autor artykułu "Od wstydu do ambicji" o metamorfozie polskiej polityki krajowej i zagranicznej, wspomina o polityce historycznej, która pod rządami PiS stała się "jednym z najbardziej skutecznych instrumentów konsolidacji władzy". "Jarosław Kaczyński nazwał politykę pamięci historycznej z poprzednich lat pedagogiką wstydu", z której nowy rząd się wycofał - stwierdza autor.

"Żeby zadowolić swoich sąsiadów, Polska przez wiele lat milczała w sprawie własnych tragedii. Wyraźnym przykładem jest Wołyń. Mówi się, że dla Ukraińców Polacy wyrzekli się własnej historii i politycznie poprawnie milczeli o ludobójstwie" - zaznacza Opoka. Według niego teraz się to zmienia, czego przykładem jest rezolucja parlamentu ws. Wołynia, czy pomysł umieszczenia na grafice w nowych paszportach wileńskiej Ostrej Bramy czy cmentarza Orląt Lwowskich, a w stosunku do Niemiec - temat reparacji.

Ukraiński dziennikarz zwraca uwagę, że Jarosław Kaczyński, człowiek o olbrzymim doświadczeniu politycznym zdołał zgromadzić praktycznie cała władzę w państwie. "Ważne, aby zrozumieć, że Kaczyński nie jest zwykłym skorumpowanym politykiem postradzieckiego kraju. Jest wizjonerem. jego poglądy determinują ogólny wektor polityki Polski" - pisze Zerkało Nedeli.

Istotne w kontekście polityki Kaczyńskiego jest przekonanie, ze jego brat Lech zginął w katastrofie smoleńskiej przez Władimira Putina - podkreśla dziennikarz.

"Na nieformalnym spotkaniu z Petro Poroszenką w Warszawie Jarosław Kaczyński bezpośrednio oskarżył Ukrainę o chamski brak wdzięczności". Według gazety Kaczyński twierdzi, że prezydent został zabity właśnie ze względu na swoją działalność na Wschodzie - słynną podróż do Gruzji, wspólne projekty z Ukrainą i przyjaźń z Wiktorem Juszczenką - za co w końcu Putin się zemścił. "A Ukraina reaguje na to heroizacją UPA" - czytamy w tygodniku, który podkreśla, że ścisłą współpracę z Ukrainą zastąpiła w polskiej polityce zagranicznej idea "Trójmorza".

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi "wSieci" (obecnie "Sieci Prawdy") na początku sierpnia, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że "Ukraina nie wejdzie do Europy z Banderą". W stanowisku przekazanym polskiemu ambasadorowi w Kijowie Janowi Piekło ukraiński MSZ napisał, że Ukraina z rozczarowaniem przyjęła te słowa. Jak napisano w komunikacie - Kijów zwraca uwagę na potrzebę bardziej wyważonego stosunku polskich polityków do „wrażliwych zagadnień wspólnej historii”.

Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za ludobójstwo dokonane w latach 1943-1944 wobec ludności polskiej na Wołyniu.