Władimir Putin obiecał lekcję judo Viktorowi Orbanowi

Putin, który sam uprawia judo, był wraz z Orbanem na trybunach w czasie inauguracji mistrzostw świata w judo w Budapeszcie.

- Dziękuję za zaproszenie. To oczywiście nie piłka nożna, ale to też dobry sport - zwrócił się do Orbana Putin.

- Próbuję się go uczyć - odpowiedział węgierski premier.

- Opowiem ci o teorii - odparł prezydent Rosji.

Orban podkreślił, że jest dla Węgier zaszczytem, iż są gospodarzem mistrzostw świata w judo.

- To bardzo popularny rodzaj sportu - zaznaczył Putin.

Putin obejrzał m.in. pojedynek między rosyjską judoczką Iriną Dołgową i reprezentantką Kazachstanu Otgontsetseg Galbadrakh. Prezydent nie przyniósł jednak szczęścia rodaczce, która przegrała walkę o brązowy medal.