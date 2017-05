Ambasada żąda przeprosin od dziennikarza

Jim Cramer jest gospodarzem programu "Mad Money" W programie wyemitowanym przed dwoma tygodniami porównał sytuację domu towarowego Macy's do sytuacji Wojska Polskiego podczas II wojny światowej.

- Polacy próbowali wystawić kawalerię przeciwko niemieckim czołgom. To nie skończyło się dobrze - powiedział wówczas Cramer.

Ambasada uznała, że wypowiedź Cramera była "niepotrzebną, niedokładną i pozbawioną wrażliwości". Dyplomaci stwierdzili również, że słowa Cramera powielają "starą nazistowską propagandę", a porównanie walczących żołnierzy do domu towarowego jest "całkowicie nie na miejscu".

. @PolishEmbassyUS Statement regarding the inaccurate and insensitive comparison made by @CNBC 's @jimcramer on @MadMoneyOnCNBC pic.twitter.com/HSY3EYS2ro

Ambasada domaga się również przeprosin od Cramera w jednym z najbliższych odcinków programu "Mad Money

Dziennikarz CNBC jak dotąd zareagował tylko na Twitterze. "Słuszna uwaga. Przepraszam. To się nie powtórzy" - napisał.

Duly noted. I am sorry. It will not happen again... https://t.co/msCzSXmV6H