Chiny o zbrojeniach USA: Mamy nadzieję, że pomorze to utrzymać pokój

To reakcja na ogłoszenie przez Donalda Trumpa chęci zwiększenia budżetu Pentagonu do 603 miliardów dolarów. Wydatki na armię miałyby wzrosnąć o ok. 10 proc.

Reuters przypomina, że według nieoficjalnych informacji Trump chciałby, aby dodatkowe pieniądze zostały przeznaczone na rozbudowę floty i lotnictwa wojskowego oraz zwiększenie obecności USA na kluczowych szlakach wodnych i w punktach zapalnych na morzach.

A to z kolei może oznaczać, że Waszyngton chce wywierać większą presję na Pekin w związku z roszczeniami Chin w regionie Morza Południowochińskiego.

Co na to rzecznik chińskiego MSZ? - Sytuacja w tym rejonie, tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, rozwija się w dobrym kierunku i jest stabilna - zapewnił Geng. Dodał, że Pekin ma nadzieję, iż państwa spoza regionu Morza Południowochińskiego uszanują starania Chin i narodów tego regionu zmierzające do utrzymania pokoju.

W 2016 roku budżet chińskiej armii oficjalnie wyniósł 138,93 mld dolarów, wyraźnie zmniejszając tempo wzrostu tych wydatków, które wyniosło w 2016 r. 7,6 proc. w porównaniu do 2015 r.