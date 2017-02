Wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Warszawie

Słojewska: Teraz to Merkel zada Szydło pytanie o przyszłość Tuska

Powitanie kanclerz Niemiec przed gmachem KPRM rozpoczęło się od odegrania hymnów Niemiec i Polski. W uroczystości ze strony polskiego rządu wzięli udział m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski, wiceszef MSZ Konrad Szymański i szefowa gabinetu premier Elżbieta Witek.

Angela Merkel na wstępie swojego wystąpienia po spotkaniu z premier Beatą Szydło podziękowała za przyjazne przyjęcie i zaproszenie do Warszawy. - Nasza kooperacja opiera się na trzech filarach: gospodarczym, politycznym i społecznym - powiedziała kanclerz Niemiec.

Przyznała, że w kwestii polityki rozmowy z premier Szydło dotyczyły wspólnych działań w UE. - Rozmawiałyśmy o pakiecie klimatycznym, oraz o tym, że w związku z praworządnością rząd polski prowadzi konsultacje z Komisją Europejską. Zawsze z dużą uwagą jako młoda osoba śledziłam to, co się działo w Polsce. "Solidarność" odcisnęła piętno i na moim życiu. Być może bez "Solidarności" nie byłoby końca zimnej wojny. Cieszę się, że dialog polskiego rządu z Komisją Europejską przebiega dobrze - powiedziała Angela Merkel.

Kanclerz poinformowała, że rozmowy z premier Szydło dotyczyły też mniejszości niemieckiej w Polsce. - Później spotkam się z przedstawicielami mniejszości. Premier zapewniła, że założenia traktatu o dobrym sąsiedztwie są respektowane - przyznała Merkel.

Dodała, że poruszone zostały też kwestie bezpieczeństwa. - Rozmawiałyśmy o wzmocnieniu wymiaru wschodniego. Podkreśliłam, że Niemcy wiedzą, iż muszą zwiększać wydatki na obronę. W tym roku w porównaniu z zeszłym wzrosły o 5 procent - poinformowała Angela Merkel.

Ważnym tematem rozmów był też problem migracji. - Rozmawiałyśmy o kwestii zabezpieczenia granicy. Polska tutaj dużo robi. Mamy nieszczelną wschodnią granicę. Nasi ministrowie spraw wewnętrznych będą o tym dokładnie rozmawiać - powiedziała kanclerz.

Angela Merkel podkreśliła, że od premier Szydło usłyszała zapewnienie, że niemieckie firmy są mile widziane w Polsce. - Podobnie jak polskie w Niemczech - powiedziała kanclerz.

Premier Beata Szydło zapewniła, że jej rząd traktuje wizytę kanclerz Merkel w Polsce jako dopełnienie obchodów 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. - Polska i Niemcy to dobrzy partnerzy. Mamy wiele wspólnych tematów, które realizujemy na płaszczyźnie europejskiej - powiedziała Szydło.

Premier dodała, że Polska i Niemcy to ważne dwa kraje, które ze sobą współpracują. - Zależy nam na tym, by ta współpraca się pogłębiała. Dziękuję kanclerz Niemiec Angeli Merkel za zaangażowanie w szczyt NATO i wzmocnienie wschodniej flanki - powiedziała Beata Szydło. - Jestem przekonana, że dobre partnerstwo polsko-niemieckie jest ważne dla partnerstwa europejskiego - dodała. Premier zauważyła również, że Polska i Niemcy mają w Unii Europejskiej ogromne role do odegrania przy zmianach, które w niej następują.

Premier również wspomniała o obecności niemieckich firm w Polsce. - Dla polskiej gospodarki ważne jest, że na naszym rynku angażują się filmy niemieckie - przyznała.

Beata Szydło poinformowała, że spotkanie o godz. 14 to początek rozmów z kanclerz Niemiec. Z Angelą Merkel polska premier będzie rozmawiać jeszcze dziś wieczorem. - Chcemy poruszyć kwestie polityki obronnej, problemu migracji i wyzwań dla Unii Europejskiej - podkreśliła premier Szydło.

O godz. 15.45 kanclerz Niemiec spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim.

Według informacji PAP do rozmowy Merkel z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim dojdzie o godz. 18 w hotelu Bristol.

Z inicjatywy niemieckiej dojdzie również do spotkania z liderami PO Grzegorzem Schetyną i PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oba te ugrupowania należą do Europejskiej Partii Ludowej - grupy, do której należy także partia CDU niemieckiej kanclerz.

Kanclerz Merkel ma się ponadto spotkać z przedstawicielami niemieckiej mniejszości.

Wizytę zwieńczy kolacja wydawana przez premier Szydło w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich o godz. 19.20.