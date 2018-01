Prof. Adam Mariański o zadaniach dla nowych władz samorządu doradców podatkowych

Czeka nas dużo pracy nad prestiżem zawodu – mówi lider doradców podatkowych.

Rz: Jakie jest najpilniejsze zadanie dla nowych władz samorzšdu doradców?

Poniżej dalsza częœć artykułu

prof. adam mariański: Chcemy dalej prowadzić dyskusję z Ministerstwem Finansów o propozycji obowišzkowego ujawniania schematów podatkowych. Najważniejszym zadaniem jest tu obrona naszej tajemnicy zawodowej. Utrzymujemy stanowisko poprzedniej Krajowej Rady i V Zjazdu: w żadnym wariancie tych projektów nie zgadzamy się na uchylanie tajemnicy. Uważam, że powinniœmy też ustalić w tych rozmowach, jak nakreœlić granicę między doradztwem podatkowym a agresywnš optymalizacjš podatkowš. W moim odczuciu, a także – jak myœlę – większoœci doradców dziœ nie wiadomo, gdzie jest ta granica. Naszym zadaniem jest doradzanie klientowi, by zapłacił tyle podatku, ile wynika z przepisów prawa, a nie więcej.

Słyszy się, że MF zgodzi się na ustawowe rozszerzenie kompetencji doradców w zamian za częœciowe zrzeczenie się tajemnicy zawodowej.

Takich targów nie będziemy uprawiać. Tajemnica to podstawowa gwarancja naszego zawodu i nie wyobrażam sobie, by można było niš kupczyć. Oczywiœcie rozszerzenie uprawnień byłoby dla nas istotne, ale nie zapominajmy, że naszš rolš jest też wspomaganie podatnika w prawidłowym wypełnianiu obowišzków podatkowych wobec państwa. Naszš pracš zwiększamy œwiadomoœć obywateli, a to powinno przynosić coraz lepsze efekty dla budżetu państwa. Dlatego współpraca organów państwa z doradcami podatkowymi jest taka ważna.

Co pan sšdzi o propozycji Ministerstwa Finansów, by znów zastrzec usługowe prowadzenie ksišg rachunkowych dla uprawnionych osób, w tym dla doradców podatkowych?

Zjazd tego nie postulował w swoich uchwałach. Zdania sš podzielone. Uważam, że nie jest to konieczne. Podatnicy i dziœ majš wybór między biurami rachunkowymi prowadzonymi bez żadnej licencji a doradcš podatkowym. My dajemy większš gwarancję rzetelnej obsługi, bo poza prowadzeniem ksišg możemy zaproponować ich analizę, reprezentację w sporach z organami podatkowymi, a także zasady wynikajšce z istnienia samorzšdu: etykę zawodowš, obowišzkowe szkolenia itd. Zależy mi, by uœwiadomić potencjalnym klientom, że warto skorzystać z usług doradcy podatkowego. Gdybyœmy tu osišgnęli postęp, byłoby to lepsze rozwišzanie niż proponowane licencjonowanie działalnoœci rachunkowej.

Nowa KRDP jest nieco odmłodzona. Jakie nadzieje pan z tym wišże?

Rzeczywiœcie, pojawiło się w niej nieco młodych osób. To odzwierciedla sytuację w całym samorzšdzie, bo wiele osób nowo wpisanych na listę doradców to ludzie przed czterdziestkš. Często majš lepszš wiedzę o biznesie i narzędziach informatycznych niż starsi koledzy. Wielu nowych doradców wie sporo o ekonomii i zarzšdzaniu przedsiębiorstwami. To daje nadzieję, że będziemy mogli zajmować się coraz to nowymi obszarami, na przykład kompleksowš obsługš sukcesji biznesu. Wracajšc zaœ do samej Rady – ten powiew młodoœci daje nadzieję, że będzie chętna do wytężonej pracy. Chcę jednak podkreœlić, że skład Rady jest zróżnicowany nie tylko pod względem wieku. Wœród jej członków sš doradcy z wielkich międzynarodowych firm, z nieco mniejszych polskich, a także z małych biur. Myœlę, że to posłuży wyważeniu interesów różnych grup w granicachnaszego samorzšdu.

Zapowiadał pan na zjeŸdzie przywrócenie zawodowi prestiżu. Jego symbolem mogłaby być toga dla doradców występujšcych w sšdach. Nie udało się to w poprzedniej kadencji, a teraz?

Rzeczywiœcie, byłby to jakiœ symbol rangi naszego zawodu, choć pewnie nie jest to najważniejsza sprawa. Już dziœ sędziowie sšdów administracyjnych bardzo wysoko oceniajš naszš pracę. Pojawiajš się wprawdzie argumenty, że toga nam się nie należy, bo nie wszyscy doradcy podatkowi sš prawnikami, proszę jednak zwrócić uwagę, że w niektórych sšdach i trybunałach nie wszyscy sędziowie sš prawnikami, a noszš togi. Dlatego uważam, że doradca podatkowy w sšdzie powinien nosić togę. Myœlę, że wkrótce do tego doprowadzimy.

A inne działania dla renomy zawodu?

Myœlę, że sporo może nam dać bardziej aktywne włšczenie się w proces przygotowywania i opiniowania aktów prawnych. Mamy przecież w swoich szeregach sporo osób, których kompetencje sš tu bezdyskusyjne. Powinniœmy też wychodzić z inicjatywami nowych aktów prawnych, przede wszystkim z dziedziny prawa podatkowego, a także wyraziœcie wypowiadać się o praktyce ich stosowania. Chcę także podjšć działania nakierowane na rozwój umiejętnoœci doradców na różnych polach – tak, byœmy byli postrzegani jako najbardziej kompetentny partner, przede wszystkim dla biznesu. Sprawa sukcesji biznesowej jest tylko jednym z takich pól, ale chodzi też o obszerne pole ochrony danych osobowych i inne kwestie. Š?

—rozmawiał Paweł Rochowicz

prof. Adam Mariański został wybrany na przewodniczšcego Krajowej Rady Doradców Podatkowych 14 stycznia 2018 r.