Demokratyzacja robotyzacji

Robotyzacja nie jest już domenš dużego przemysłu. To także szansa dla małych i œrednich firm na podniesienie jakoœci i wielkoœci produkcji.

O szansach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobš proces robotyzacji, rozmawiali uczestnicy debaty pt. „Robotyzacja jako przejaw czwartej rewolucji przemysłowej".

– Globalny rynek robotów roœnie w tempie od 10 do 15 proc. rocznie, a perspektywa rozwoju rynku cobotów, na którym działamy, to wzrost 50–60 proc. w cišgu najbliższych trzech do pięciu lat. To obrazuje zapotrzebowanie na robotyzację procesów przemysłowych wraz z postępem czwartej rewolucji przemysłowej – mówił Jürgen von Hollen, prezes firmy Universal Robots, będšcej œwiatowym liderem produkcji robotów współpracujšcych (ang. cobots, collaborative robots).

Jego zdaniem globalna gospodarka stawia nowe wyzwania przed małymi i œrednimi firmami. – Muszš być konkurencyjne, efektywne i wydajne, a całkiem niedawno działały tylko lokalnie. Tak też było z naszš firmš, która jeszcze kilka lat temu miała dostawców w promieniu kilkunastu kilometrów. Nie myœlano o ekspansji poza Danię, a teraz konkurujemy na globalnym rynku, np. w Chinach. Globalizacja kieruje sektor MŒP w kierunku cyfryzacji i automatyzacji – mówił szef Universal Robots.

– Z naszych ostrożnych prognoz wynika, że rynek robotów osišgnie 25-proc. zagregowany, œrednioroczny wzrost w perspektywie do 2021 r. Wcišż zdecydowanš jego większoœć, bo ponad 70 proc., stanowiš roboty przemysłowe, ale najbardziej dynamicznie rozwija się rynek cobotów – wskazał Jarosław Smulski, senior program manager w IDC Poland. W 2017 r. wartoœć rynku robotów na œwiecie wyniosła ok. 80 mld dolarów.

Zmiana podejœcia

– Robotyzacja ma dwa główne wymiary – roboty i oprogramowanie do automatyzacji procesów produkcji, a idšc dalej – do automatyzacji prac biurowych czy obsługi klienta. I każda firma niezależnie od wielkoœci może się w te procesy zaangażować – zauważył Michał Kreczmar, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w PwC.

– Obserwujemy istotnš zmianę podejœcia do robotyzacji w porównaniu z pierwszš fazš wdrażania robotów w krajowym przemyœle. W latach 90. XX wieku celem było przejęcie przez roboty wykonywania ucišżliwych, ale powtarzalnych operacji. Kluczowe znaczenie w tych aplikacjach odgrywało dostosowanie obsługiwanych urzšdzeń oraz otoczenia do współpracy z robotem. Przykładowo tak zwane urzšdzenia peryferyjne, stanowišce różnego rodzaju podajniki czy też magazynki pobieranych elementów, musiały zapewnić jednoznacznš orientację chwytnego obiektu w stosunku do chwytaka robota. Koszty zwišzane z takim dostosowaniem stanowisk pracy do robotyzacji przeważnie przewyższały kilkakrotnie koszt samego robota. Ponadto roboty były programowane do wykonywania jednoznacznie opisanych operacji, a zmiany zwišzane były z pracochłonnym przeprogramowaniem. Obecnie sytuacja ulega całkowitemu odwróceniu – robot powinien być włšczany w procesy produkcyjne bez koniecznoœci kosztownej adaptacji œrodowiska pracy i łatwo dostosowywać się do zmian wymagań – tłumaczył Andrzej Soldaty, lider projektu Platforma Przemysłu Przyszłoœci w Ministerstwie Przedsiębiorczoœci i Technologii.

– Jeden z procesów, które obserwuję na rynku, jest demokratyzacja robotyzacji i automatyzacji. Do niedawna robotyzacja była postrzegana przez pryzmat dużych firm, które mogły sobie na niš pozwolić. Ponadto rozwišzania nie były elastyczne. To zniechęcało małe firmy. Teraz to się zmienia i sektor MŒP inwestuje w roboty, bo niesie to ze sobš korzyœci finansowe, jak i pozafinansowe – stwierdził Slavoj Musilek, dyrektor ds. Europy Œrodkowej i Wschodniej w Universal Robots.

– Nasza firma œledzi trendy w robotyzacji, aktualnie inwestujšc w coboty. To one w naszym przypadku dajš najwięcej korzyœci w œrodowisku produkcyjnym – przyznał Łukasz Zborowski, menedżer w Diehl Controls Poland. – Pierwsze projekty zwišzane z robotyzacjš zostały już uruchomione w naszej fabryce w Chinach, a obecnie inwestujemy w coboty w fabryce w Polsce. Będziemy wykorzystywać je na wszystkich etapach produkcji, tam gdzie jest to możliwe – dodał.

Lek na demografię?

– Jak zgodnie wskazali uczestnicy debaty, robotyzacja może być częœciowym remedium na problemy demograficzne kładšce się cieniem na rynku pracy. – W wielu przypadkach roboty mogš uzupełnić brak wykwalifikowanych pracowników – zauważył Smulski, podkreœlajšc, że to zasadnicze przeciwieństwo do twierdzenia, że pracownicy będš zastępowani przez roboty. – Dobrym przykładem jest spawalnictwo. O spawaczy jest bardzo trudno, a tę precyzyjnš pracę w niezdrowych warunkach mogš wykonywać roboty – wskazał ekspert IDC Poland.

– Robotyzacja to nie zastępowanie ludzi, ale umożliwienie wykorzystania ich możliwoœci przy jednoczesnym zapewnieniu robotów do trudnych, powtarzalnych prac, często wykonywanych w niezdrowych dla człowieka warunkach – wtórował Musilek. – Roboty, w tym także coboty, to szansa na uwolnienie ludzkiego potencjału i zachowanie go dłużej w lepszej kondycji – zgodził się Andrzej Soldaty.

Ostatni dzwonek dla polskich MŒP

– Instalacja robotów, jak i samo programowanie jest teraz znacznie łatwiejsze i tańsze niż kilka lat temu. To szansa dla MŒP, które oczywiœcie będš przede wszystkim kierować się zwrotem z inwestycji – zauważył Łukasz Zborowski.

– Musimy budować œwiadomoœć wœród przedsiębiorców, bo ponad 90 proc. z nich nie wie nic o cobotach. Dla nas edukacja to największe wyzwanie. Oczywiœcie różne sš podejœcia publiczne w tej kwestii. Przykładowo najbardziej zdecydowane kroki podejmujš władze Chin w kontekœcie rozwoju ich kraju do 2025 r. Chińczycy zdajš sobie sprawę, że bez automatyzacji i robotyzacji nie będš w stanie utrzymać tak wysokiego tempa rozwoju jak dotychczas – mówił von Hollen. – Z punktu widzenia sektora MŒP najważniejsze korzyœci z automatyzacji to zwiększenie mocy produkcyjnych, poprawa jakoœci i standaryzacji produktów, obniżenie kosztów oraz odpowiedŸ na brak ršk do pracy na rynku, a także na rotację pracowników, która np. w Indiach jest naprawdę sporym problemem, bo przy bardzo niskich pensjach trudno jest zatrzymać pracowników – wyliczał szef Universal Robots.

– Niestety, nasz kraj jest na końcu listy najbardziej zrobotyzowanych państw Europy, co po częœci wynika z zaszłoœci historycznych, a po częœci z faktu, że jeszcze do niedawna rodzimy sektor MŒP miał szeroki dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, a koszty pracy były niskie – mówił Soldaty. Teraz to się zmienia ze względu na brak kadr i co za tym idzie, presję płacowš. – Jako resort przedsiębiorczoœci i technologii zdajemy sobie z tego sprawę i za sprawš projektu Platforma Przemysłu Przyszłoœci staramy się edukować rodzimy rynek. Chodzi o wskazanie trendów oraz uœwiadomienie zagrożeń i korzyœci płynšcych z postępujšcej rewolucji przemysłowej 4.0 – dodał.

– Polska nie jest krajem, który dysponuje wystarczajšcš liczbš produktów, marek będšcych pochodnš własnoœci intelektualnej. Produkujemy głównie jako poddostawcy, jesteœmy centrum outsourcingu i tę lukę musimy szybko wypełnić, bo w sytuacji, kiedy niemal wszystko będzie mogło być zautomatyzowane – od produkcji przez dystrybucję po procesy biurowo-zarzšdcze – to produkcja będzie przenoszona z powrotem do krajów macierzystych firm będšcych globalnymi koncernami. Ten trend już jest obserwowany, by podać tylko przykład Adidasa, który wrócił z najnowszš zautomatyzowanš produkcjš z Chin do Niemiec – przestrzegał Kreczmar.

– Być może dotychczas wielu polskim firmom wystarczyło być konkurencyjnym na krajowym rynku, ale to już przeszłoœć, gdyż teraz rynek jest globalny. Jednoczeœnie, gdy udział sektora małych i œrednich firm w tworzeniu PKB jest wysoki (w Polsce przekroczył ostatnio 50 proc. PKB – red.), a sektor ten zatrudnia większoœć pracowników (w Polsce sektor MŒP stanowi miejsce pracy dla 69 proc. pracujšcych w przedsiębiorstwach – red.), to utrata konkurencyjnoœci będzie miała negatywny wpływ na całš gospodarkę – tłumaczył Musilek. Jego zdaniem w przypadku Polski można więc mówić o „ostatnim dzwonku", jeœli idzie o œwiadomoœć efektów czwartej rewolucji przemysłowej. – Nie chodzi więc o sam proces robotyzacji, ale o całš gospodarkę, zachowanie jej konkurencyjnoœci względem innych krajów – podkreœlał.

– Wiemy, że rzšdy innych państw, np. Niemiec, Czech czy Francji wspierajš platformy zwišzane z przemysłem 4.0. Platformy, także nasza, sš jednak tylko integratorami inicjatyw. Potrzebujemy dostawców konkretnych rozwišzań. Jesteœmy na nich otwarci – zapewnił Soldaty.

Ewolucja, nie rewolucja

Co ciekawe, jak wskazał Kreczmer, ok. 50 proc. projektów zwišzanych z automatyzacjš kończy się niepowodzeniem. Dlaczego? – Jest wiele powodów i sš one różne. Jednym z nich jest fakt, że niewielu z nas zna się na robotyzacji. Często wyobrażenie jest takie, że wystarczy zakup robota, a potem on zrobi wszystko za nas.

– To sytuacja podobna do branży IT. Przedsiębiorcy myœlš, że jeœli dokonajš cyfryzacji papierowego bałaganu, to on zniknie, ale to tak nie działa. Pozostajemy z bałaganem, tyle że cyfrowym – zauważył Smulski. – Inne skrajne podejœcie to automatyzacja wszystkich procesów bez wyjštku, podczas gdy wiadomo, że to niemożliwe. I gdy jeden etap nie działa, to i cały system nie działa – tłumaczył Kreczmer.

– Dlatego trzeba znaleŸć równowagę pomiędzy procesami zautomatyzowanymi a tymi, których automatyzować nie ma sensu. Sš też procesy, w których warto połšczyć robotyzację z pracš człowieka – zauważył Musilek. – Lepiej jest automatyzować krok po kroku, obserwujšc efekty, i po udanej fazie przystępować do kolejnej – tłumaczył von Hollen.

Które sektory polskiej gospodarki mogš najbardziej skorzystać na robotyzacji? – Na pewno motoryzacyjny, bo to prawidłowoœć występujšca we wszystkich krajach, ale także meblarski, spożywczy, chemiczny, a przede wszystkim firmy działajšce w poprzek sektorów – wyliczał Musilek.

– Potrzebna jest zmiana mentalnoœci. Na robotyzację musimy spojrzeć jako na szansę, a nie zagrożenie – spuentował Soldaty.

