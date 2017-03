RZECZoPRAWIE: Maciej Kawecki - projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych

- Główne założenia projekt to skuteczne wdrożenie rozporządzeń i przyśpieszenie postępowania w sprawach ochrony danych osobowych. Te konstrukcje prawne, które wdrożyliśmy do projektu właśnie do tego zmierzają: zniesienie dwuinstancyjności, wprowadzenie 30-dniowego terminu na przeprowadzenie postępowania kontrolnego, prezes Urzędu będzie zobowiązany do rozpatrzenia sprawy niezwłocznie w terminie miesiąca, najpóźniej dwóch miesięcy – podkreślał dr Kawecki.

Projekt zawiera też regulacje dotyczące dzieci. – Rozporządzenie nakłada na każdego przedsiębiorcę, który świadczy usługi drogą elektroniczną obowiązek odebrania zgody rodzica na gromadzenie danych osobowych dzieci, które nie ukończyły szesnastu lat. Obowiązek taki obejmuje zarówno pocztę elektroniczną, jak i serwisy z grami komputerowymi i filmami – wyliczał Maciej Kawecki.

Autorzy projektu widzą jednak problem z realizacją tego obowiązku w praktyce. – Może się okazać, że mamy w porządku prawnym takie przepisy, które są fikcyjne. Wtedy legislator krajowy i unijny powinien reagować – przyznał Kawecki.