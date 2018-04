Pół małpa, pół człowiek

Żyjšcy 4,4 mln lat temu Ardi posiadł umiejętnoœć poruszania się z wyprostowanš sylwetkš bez utraty zdolnoœci do wspinania się po drzewach.

Odnaleziony niedaleko etiopskiej wioski Aramis częœciowy szkielet przedstawiciela naczelnych z gatunku Ardipithecus ramidus, nazwany przez naukowców Ardim, łšczy w sobie cechy anatomii współczesnego człowieka i małpy. Budowa jego bioder pozwalała na wydajnš wędrówkę z wyprostowanš sylwetkš. Jednoczeœnie posiadał on umiejętnoœci wspinaczkowe charakterystyczne dla małp człekokształtnych takich jak szympansy. Dotychczas naukowcy uważali, że ewolucja sposobu chodzenia u hominidów wymagała przynajmniej częœciowego poœwięcenia umiejętnoœci wspinania się na rzecz poruszania się z wyprostowana sylwetkš. Ardi uniknšł tego kompromisu ewolucyjnego. W artykule opublikowanym w magazynie „Proceedings of the National Academy of Sciences", antropolodzy Elaine Kozma i Herman Pontzer z City University of New York dowodzš, że Ardi rozwinšł budowę szkieletowš charakterystycznš dla postawy wyprostowanej, z zachowaniem potężnych bioder do wspinaczki, które mogš się rozcišgać podczas chodzenia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Obecnie takiej budowy nie znajdziemy ani u małp człekokształtnych, ani u ludzi – podkreœla prof. Herman Pontzer. Co ciekawe, układ bioder Ardiego nie jest charakterystycznym elementem ewolucyjnym we wczesnej fazie rozwoju ssaków z rodziny człowiekowatych (Hominidae). Nie pojawia się bowiem u dwóch póŸniejszych hominidów kopalnych uznanych za naszych przodków, w tym liczšcego 3,2 miliona lat słynnego częœciowego szkieletu żeńskiego osobnika Australopithecus afarensis odkrytego 24 listopada 1974 roku w dolinie rzeki Auasz w okolicach etiopskiej wsi Hadar, znanego jako Lucy.

Dłuższa miednica

Dolna miednica Ardiego jest znacznie dłuższa niż u ludzi. Skłoniło to niektórych badaczy do wniosku, że ??ten Ardipithecus wspinał się głównie po drzewach i chodził z lekko ugiętymi kolanami i biodrami, lub w ogóle nie próbował się poruszać w sposób wyprostowany. Jednak przeprowadzone przez paleoantropologa Carola Warda z University of Missouri in Columbia najnowsze badanie szkieletu, połšczone z komputerowš symulacjš jego chodu, pokazuje, że „nie powstrzymałoby to jego zdolnoœci do chodzenia w pozycji wyprostowanej w sposób podobny do człowieka" .

Żeby rozwiać wštpliwoœci, naukowcy nałożyli na siebie cyfrowe rekonstrukcje miednicy Ardiego liczšcej 4,4 miliona lat na obraz miednicy młodszej o milion lat Lucy.

W przeciwieństwie do Lucy koœci miedniczne Ardiego były znacznie dłuższe w kierunku kończyn dolnych i mniej „rozlane" na boki, co pozwalało zarówno na chód prostym krokiem, jak i znacznie mocniejszš zdolnoœć do wspinaczki.

Niewysoki wspinacz

Ardi nie był dużym humanoidem. Ważył około 50 kg i mierzył ok. 122 cm wzrostu. Chociaż jest uznawany za istotę dwunożnš, miał bardzo duże palce u nogi, jak i kciuki umożliwiajšce wspinanie się na drzewa. Nie ma bezpoœrednich dowodów, że gatunek Ardipithecus ramidus rozwinšł się w Homo sapiens, ale jego układ kostny pozwala na znacznie lepsze poznanie mechanizmów w ewolucji człowieka. Ardi ma bowiem cechy charakterystyczne dla wymarłych naczelnych i wczesnych hominidów. Jego rozbieżne palce u stóp nie sš charakterystyczne dla dwunożnego Homo sapiens. Duży palec u nogi rozcišga się doœć daleko od reszty stopy, aby prawdopodobnie lepiej uchwycić gałęzie drzew.

Jednoczeœnie budowa miednicy i dłoni sugeruje, że gatunek ten mógł bez przeszkód wyprostować się na ziemi. Od szympansa odróżniała Ardiego nietypowa niewielka koœć wewnštrz stopy, która utrzymywała silny palec u nogi. Wraz z innymi elementami budowy kostnej Ardiego ta unikalna koœć pomagała mu chodzić dwunożnie, choć nadal mniej wydajnie niż żyjšca milion lat póŸniej Lucy. Koœci nadgarstka były elastyczne, ale koœci dłoni były krótkie. Sugeruje to, że Ardi nie chodził, opierajšc się na kostkach palców ršk jak szympanse, ale używał dłoni do poruszania się po gałęziach drzew. Wytarte szkliwo zachowanych zębów wskazuje, że żywił się owocami i orzechami. Š?