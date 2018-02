Pierwsi "weterynarze" leczyli psy 14 tys. lat temu

Ludzie starali się leczyć chore czworonogi już w epoce kamienia, 14 tysięcy lat temu.

Jest to pierwszy naukowo stwierdzony przypadek relacji człowieka z psem nieoparty na utylitaryzmie. Szkielet odkopano w Bonn-Oberkassel w Niemczech tuż przed I wojnš œwiatowš, ale dopiero teraz postęp w technikach badań laboratoryjnych umożliwił ujawnienie „sekretnej historii” tego zwierzęcia. Pies żył około 14 200 lat temu. Jego szczštki analizował międzynarodowy zespół badaczy europejskich, rezultaty ich pracy opublikował „Journal of Archaeological Science”.

Przywišzanie ważniejsze niż korzyœci

Psa pogrzebano wraz z dwojgiem ludzi, 40-letnim mężczyznš i 25-letniš kobietš. Pies był młody, siedmiomiesięczny (28-tygodniowy). Stwierdzono u niego uszkodzenia w okolicy pyska. Był to efekt nosówki, zaraŸliwej choroby wirusowej, głównie psów, ale także wilków, lisów, norek. Pies z Bonn-Oberkassel miał także wadę uzębienia.

Nosówka (obecnie szczepi się zwierzęta przeciw tej chorobie) rozwija się szybko, w cišgu kilku tygodni. W pierwszych dniach zwierzę się odwadnia, jest osłabione i ospałe, nęka go biegunka; w następnym tygodniu pojawia się zapalenie błony œluzowej nosa, zapalenie płuc, w tej fazie choroby kończy życie 80–90 proc. zwierzšt. U tych, które przetrwajš, występujš objawy neurologiczne, między innymi konwulsje. Pies z Bonn-Oberkassel zaczšł cierpieć na ostre objawy miedzy 19. a 23. tygodniem życia, czyli na kilka tygodni przed œmierciš.

„Ten pies nie zdołałby przeżyć bez codziennej intensywnej opieki. Ani przed chorobš, ani podczas jej trwania w żaden sposób nie mógł być użyteczny dla ludzi, nie mieli oni żadnej korzyœci z utrzymywania go przy życiu. A jednak przez wiele tygodni nasi przodkowie robili, co w ich mocy, aby go uratować, wyłšcznie dzięki temu zwierzę przetrzymało kilka tygodni po krytycznej fazie choroby” – napisali badacze w artykule.

Naukowcy nie wykluczajš, że pies został ostatecznie zabity celowo, aby towarzyszyć swoim dobroczyńcom w zaœwiatach. „Ofiary z psów, składane ludziom do grobów, nie sš w archeologii czymœ nadzwyczajnym, postępowano tak w celach rytualnych, z pobudek religijnych, w imię wiary w życie pozagrobowe” – piszš badacze.

Zdaniem naukowców znalezisko z Bonn-Oberkassel wskazuje, że już pod koniec epoki lodowej ówczeœni łowcy, a więc w potocznym rozumieniu jaskiniowcy, widzieli w tych zwierzętach coœ więcej niż tylko zwykłych asystentów podczas polowań. Pies był dla nich towarzyszem, istotš, którš się utrzymuje z pobudek emocjonalnych, a nie utylitarnych. Jednym słowem – pies był człowiekowi przyjacielem.

Szansa we wzajemnym rozumieniu

Istnieje teoria, według której udomowienie psa, do którego doszło około 32 tysięcy lat temu na terenie Europy i Azji, dało ludziom z gatunku Homo sapiens przewagę nad neandertalczykiem. Udomowienie zwierzšt w decydujšcy sposób przyczyniło się do tego, że nasz gatunek odniósł ewolucyjny sukces, rozprzestrzenił się po œwiecie, natomiast konkurujšcy z nim gatunek Homo sapiens neanderthalis – wygasł.

Do takiego wniosku doszła amerykańska antropolog prof. Pat Shipman z Uniwersytetu w Nowym Jorku. Przeanalizowała informacje dotyczšce udomowienia psów. Proces ten trwał przez kilka tysišcleci, podczas których gatunek Homo sapiens zyskiwał nowe terytoria, natomiast gatunek Homo sapiens neanderthalis gasł. Zdaniem amerykańskiej badaczki o takim rozwoju wydarzeń przesšdziła pomoc psów.

– Człowiek i pies to jedyne gatunki rozumiejšce się w mgnieniu oka. Pies rozumiał gesty i postawę człowieka, człowiek pojmował zachowanie zwierzęcia. Praktycznym skutkiem takiego porozumienia w warunkach epoki lodowej, gdy o przeżyciu decydowało udane polowanie, była ogromna pomoc psa w łowach. Pomagał człowiekowi tropić zwierzynę, osaczać jš, transportować, na przykład upolowane ptactwo. W ten sposób Homo sapiens zachowywał więcej energii na samo polowanie, przez co był w tym skuteczniejszy od neandertalczyka – wyjaœnia prof. Shipman.

Tego rodzaju pomocš pies zaskarbił sobie ogromne uznanie. Œwiadczš o tym groby tych zwierzšt, ich przewiercone zęby noszone jako zawieszki i wplatane w naszyjniki.