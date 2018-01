Agresywni częściej uprawiają seks

Badania pokazujš, że nastolatkowie o skłonnoœciach do stosowania przemocy i manipulowania innymi, majš więcej kontaktów seksualnych niż ich spokojniejsi rówieœnicy.

Daniel Provenzano z University of Windsor w Kanadzie przeprowadził badanie, z którego wynika, że młodzież, która wykazuje skłonnoœć do stosowania przemocy i wykorzystywania innych, ma więcej okazji do kontaktów seksualnych niż ci, którzy wykazujš się spokojem i pokorš.

Badacze uważajš, że strategia zastraszania może być czymœ więcej, niż tylko budzšcym zastrzeżenia zachowaniem. W rzeczywistoœci może to być efekt ewolucji, sposób na pokazanie dominacji i siły, a także metoda odstraszania potencjalnych rywali. Jednoczeœnie jest to sygnał wysyłany kobietom: jestem super samcem, dobrym materiałem genetycznym, potrafię chronić twoje potomstwo i zaspakajać potrzeby.

Provenzano i jego koledzy badali indywidualne różnice osobowoœci, które powodujš, że pewne osoby przejawiajš większš skłonnoœć do agresji i sš bardziej skłonne do przemocy podczas rywalizacji o partnerów seksualnych. Aby to sprawdzić stworzono dwa zespoły - starszych i młodszych nastolatków. Uczestnicy musieli wypełniać ankiety dotyczšce ich życia seksualnego i liczby partnerów. Pytano również o sposób nawišzywania kontaktów.

Badanie wykazało, że młodsi nastolatkowie częœciej stosujš taktykę zastraszania, aby zdobyć partnerów. Sš też bardziej agresywni. Pokazujš w ten sposób siłę i dominację nad rywalem. Nie majš żadnych skrupułów przed manipulowaniem, aby postawić swoich konkurentów w złym œwietle lub zagrozić im we współzawodnictwie o potencjalnych kochanków.