Londyn karmi się iluzjami o Brexicie

krótko Tusk przedstawi w przyszłym tygodniu wytyczne dotyczące negocjacji przyszłych relacji UE i Wielkiej Brytanii. Apeluje do Londynu o rozsądek.

Korespondencja z Brukseli

Szef Rady Europejskiej spotkał się w czwartek na Downing Street z premier Theresą May i zaapelował do rządu brytyjskiego o poważne rozmowy na temat przyszłego statusu granicy między Irlandią i Irlandią Północną. I o zrozumienie faktu, że bez unii celnej i rynku wewnętrznego nie ma mowy o „niezakłóconym handlu” w przyszłości.

Kwestię Irlandii Północnej wstępnie ustalono w pierwszej fazie negocjacji dotyczącej zasad wyjścia ze Wspólnoty. Jednak szczegóły muszą zostać sformułowane teraz. Bruksela uważa, że dla zagwarantowania pokoju na wyspie konieczne jest zapewnienie „wspólnej przestrzeni regulacyjnej” składającej się z UE i Irlandii Północnej. Chodzi o to, żeby nie powstała granica między Irlandiami.

Ale dla Londynu może to być trudne do przyjęcia. Bo jeśli reszta Wielkiej Brytanii zdecydowałaby się na twardy brexit, to faktycznie musiałaby stworzyć granicę z Irlandią Północną. Dlatego Brytyjczycy kluczą w tej sprawie. Tusk miał więc zapytać May, czy ma jakiś inny pomysł na zachowanie kruchego irlandzkiego pokoju.

Druga część przesłania Tuska dotyczy przyszłych relacji gospodarczych. – Ostatnio Londyn ostatecznie potwierdził swoje czerwone linie, wśród nich „nie” dla unii celnej i „nie” dla rynku wewnętrznego. Przyjmujemy to bez entuzjazmu i bez satysfakcji, ale traktujemy poważnie – powiedział Tusk. – Nie ma mowy o niezakłóconym handlu poza unią celną i poza rynkiem wewnętrznym – podkreślił jednak zasadę, którą Londyn konsekwentnie od początku negocjacji ignoruje.

Ostatni pomysł torysów to strategia tzw. trzech koszyków. Pierwszy obejmowałby większość gałęzi gospodarki, gdzie Wielka Brytania zachowałaby zgodność regulacyjną z UE, czyli przyjmowałaby również nowe przepisy. Drugi koszyk obejmowałby takie dziedziny, jak zdrowie czy standardy środowiskowe, gdzie do podobnych celów obie strony miałyby dążyć różnymi drogami. Wreszcie w trzecim koszyku, obejmującym rolnictwo i rybołówstwo, regulacje mogłyby się zupełnie rozjechać.

Strona unijna zdecydowanie odrzuca taki tok myślenia, przypominając o niepodzielności rynku wewnętrznego. Tusk nazwał to „czystą iluzją” i kontynuacją „filozofii ciastka”. Czyli, co Brytyjczycy próbują uzyskać od początku negocjacji, zjeść ciastko i je mieć.

Czasu na szczegółowe rozmowy zostało niewiele. Teraz trwa faza negocjacji dotyczących okresu przejściowego, czyli od dnia brexitu 29 marca 2019 do 31 grudnia 2020.

W przyszłym tygodniu Tusk przedstawi wytyczne na trzecią, ostatnią fazę dotyczącą przyszłych relacji. Wytyczne muszą zostać zaakceptowane przez Radę Europejską 22–23 marca i potem będą przedmiotem rozmów, które powinny się zakończyć do października, żeby zostało kilka miesięcy na procedury parlamentarne. Szczegóły porozumienia będą jeszcze potem dyskutowane w okresie przejściowym, ale jego zręby muszą być znane wcześniej, bo to ma też wpływ na ostateczną treść układu o wyjściu z UE i na decyzję o jego ratyfikacji.