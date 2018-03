Brexit: Londyn chce umowy szytej na miarę

Theresa May przyznaje, że życie po Brexicie może być trudne. Ale cišgle ma nadzieję na specjalne traktowanie przez UE.

Premier Wielkiej Brytanii wygłosiła w pištek w Londynie długo oczekiwane przemówienie o przyszłych relacjach z UE po 29 marca 2019 roku, czyli po Brexicie. May miała w tym celu jechać do Newcastle, ale œnieżyca zatrzymała jš w Londynie i to tam zdecydował się przedstawić swojš wizję. Uznanš przez wielu obserwatorów za najbardziej realistycznš ze wszystkiego, co mówiła dotšd. Ale cišgle nie wyjaœniajšcš, jak Londyn chce przekonać Brukselę do zaoferowania specjalnego, szytego na miarę porozumienia handlowego.

May przekonywała, że jej taktyka nie polega na wybieraniu z UE “najlepszych kšsków” (ang. cherry-picking), o co jest często oskarżana przez unijnych partnerów. Przyznała, że trudno, żeby Unia zaoferowała krajowi trzeciemu korzyœci jak dla państwa członkowskiego, bez towarzyszšcych mu obowišzków. Ale stwierdziła jednoczeœnie, że nie jest zainteresowana, żadnym z modelowych porozumień: ani kanadyjskim (zaawansowana umowa o wolnym handlu), ani norweskim (prawie członkostwo, tyle, że bez prawa głosu). Potwierdziła, że Wielka Brytania nie jest zainteresowana uczestnictwem ani w rynku wewnętrznym, ani w unii celnej. Ta pierwsza wišzałaby się bowiem z koniecznoœciš kontrybuowania, choć w mniejszej skali, do unijnego budżetu, pozostawienia swobody przepływu pracowników z UE, wreszcie podleganiem jurysdykcji unijnego Trybunału Sprawiedliwoœci. Unia celna, którš popierajš laburzyœci, nie podoba się natomiast torysom dlatego, że ograniczałaby możliwoœć zawierania własnych porozumień handlowych z krajami trzecimi. A przecież w Brexicie chodziło o odzyskanie suwerennoœci również w tej dziedzinie.

Premier broniła podejœcia nazwanego “trzema koszykami”, czyli zachowania maksymalnej zgodnoœci regulacyjnej w wybranych sektorach, wspólnoty celów w innych i pozwolenia sobie na całkowitš rozbieżnoœć w pozostałych. Takie podejœcie Bruksela nazywa właœnie taktykš wycišgania najlepszych kšsków, ale May nie zgodziła się z takš ocenš. Według niej w każdej umowie handlowej jest gradacja celów i pewne sektory sš mniej, a pewne bardziej zintegrowane.

Londyn chciałby jak najwięcej płynnoœci w handlu z UE w przyszłoœci. Temu miałyby służyć zaawansowane technologie na granicach.

UE przygotuje wytyczne do trzeciej fazy negocjacji, czyli przyszłoœci po Brexicie, w przyszłym tygodniu. Michel Barnier, unijny negocjator, oœwiadczył, że ma teraz jasnoœć: Wielka Brytania chce umowy o wolnym handlu. problem polega jednak na tym, że Londyn ma nadzieję na specjalne szyte na miarę porozumienia, a Bruksela na razie chce mu zaoferować który z dostępnych modeli. Nadziej Wielkiej Brytanii na rozbicie jednoœci UE i pozyskanie na swojš rzecz wybranych krajów, na razie zupełnie się nie ziœciły. Im dłużej trwajš negocjacje, tym mniejsze sš na to szanse.

—Anna Słojewska z Brukseli