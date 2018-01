Brexodus: naukowcy uciekają z brytyjskich uczelni

Ponad dwa tysišce nauczycieli akademickich z Europy zrezygnowało już z pracy na brytyjskich uniwersytetach.

Brytyjska premier Theresa May zachęca obywateli Unii Europejskiej do pozostania w Wielkiej Brytanii, ale brak gwarancji zachowania obecnych praw doprowadził do masowych rezygnacji europejskich nauczycieli pracujšcych na brytyjskich uniwersytetach.

Ponad 2300 nauczycieli akademickich pochodzšcych z Europy złożyło rezygnację z pracy na brytyjskich uniwersytetach. Najnowsze badania, cytowane przez brytyjskš prasę pokazały, że w minionym roku odejœcia europejskich pracowników wzrosły o 19 procent. Badania te sš zgodne z raportem British Academy sugerujšcym, że utrzymanie tego samego poziomu nauczania na brytyjskich uniwersytetach po wyjœciu z Unii Europejskiej może być zagrożone. Powodem będzie powrót pracowników do swoich krajów. Szczególnie zagrożone sš neofilologie i kierunki ekonomiczne.

230 europejskich naukowców odeszło już z University of Oxford - to o 60 więcej niż w ubiegłym roku. Uniwersytet broni się jednak, że zatrudniono prawie tyle samo nauczycieli, więc cišgłoœć nauczania nie jest zagrożona. King’s College London straciło 139 pracowników, a z University of Cambridge odeszło 173 pracowników.

Nauczyciele obawiajš się, że ich dyplomy przestanš być ważne, a dostęp do europejskich grantów badawczych zostanie ograniczony.

Rzecznik ministerstwa edukacji zapewnił, że uniwersytety w Wielkiej Brytanii od zawsze przycišgały cenionych naukowców z całego œwiata i ministerstwo będzie dšżyć do ich zatrzymania.