Mateusz Kijowski: Społeczeństwo brytyjskie ma problem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Tusk do Brytyjczyków: Już za wami tęsknimy

Beata Szydło będzie dziś rozmawiać z Theresą May

W środę strona brytyjska przekazała Radzie Europejskiej list uruchamiający procedurę Brexitu.

Kijowski przypomniał, że w minioną sobotę w Warszawie odbył się "Marsz dla Europy - Kocham cię Europo", natomiast w Londynie zorganizowany został przez wiele partii politycznych i organizacji społecznych marsz "Unite for Europe".

Lider KOD poinformował, że podczas marszu udało mu się porozmawiać z wieloma politykami i działaczami, w tym szefem New Europeans Rogerem Casalem. "Planujemy nawiązanie ściślejszej współpracy, być może zawiązanie jakieś unii wręcz oficjalnej" - powiedział Kijowski.

New Europeans to powołana w 2013 r. przez Rogera Casalego brytyjska organizacja społeczna, zajmująca się m.in. promocją europejskich wartości i reprezentująca interesy imigrantów z tzw. nowych państw członkowskich UE.

Według Kijowskiego decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię może stanowić naukę na przyszłość, że należy się angażować, być aktywnym i wyrażać swoje poglądy.

"Większość z tych, którzy nie poszli głosować (w ubiegłorocznym referendum) to byli ludzie młodzi przywiązani do wartości europejskich, którzy uznawali, że to jest oczywiste i nie ma szansy wyjść z Europy" - mówił.

"Dzisiaj całe społeczeństwo brytyjskie ma poważny problem, łącznie z politykami, bo zastanawiają się jak się z tej decyzji o Brexicie wykręcić" - ocenił.

Zdaniem lidera KOD, dziś wszyscy aktywnie żyją "problemem" Brexitu. "Jest to niewątpliwie bardzo poważne ostrzeżenie dla nas wszystkich" - stwierdził Kijowski.