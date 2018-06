Najwyższy czas zaprzyjaźnić się ze skupami akcji Fotorzepa, Bartlomiej Zborowski

Skup akcji to zjawisko, które coraz częściej towarzyszy inwestorom na warszawskiej giełdzie. Rozwiązanie to jest stosowane przez spółki jako alternatywa dla dywidendy. Zarówno skup akcji, jak i dywidenda mają swoich zwolenników i przeciwników. Ci, którzy stoją w opozycji do tego pierwszego rozwiązania, muszą się jednak liczyć z tym, że skala tego zjawiska może się nasilić.