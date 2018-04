Nie wszystkie inwestycje okażą się opłacalne

Hotelarze mocno inwestujš w modernizacje, bo w branży roœnie im konkurencja w postaci nowych obiektów.

Według analityków firmy Walter Herz tylko w Warszawie przybędzie w tym roku ok. 2 tys. pokoi hotelowych. A w cišgu trzech lat stołeczny rynek hotelowy powiększy się o ponad 5 tys. pokoi. Inwestycyjny boom widać także w innych miastach: w aglomeracji krakowskiej przybędzie 500 pokoi, w Trójmieœcie blisko tysišc, we Wrocławiu 250, w Poznaniu ok. 400.

Hotele już działajšce muszš zakładać, że na rzecz nowych obiektów utracš częœć dotychczasowych goœci. Może to się okazać bolesne, choć frekwencja na rynku stale roœnie. Ale jednoczeœnie to nowe inwestycje mogš się znaleŸć w większych opałach. Budowa hotelu, poczšwszy od zakupu gruntu, trwa cztery–pięć lat, tymczasem tysišce nowych miejsc może w tym czasie nasycić rynek i wpłynšć na pogorszenie wskaŸników ekonomicznych.

Jeœli dodamy do tego rosnšce problemy ze znalezieniem pracowników, to możemy być niemal pewni, że za kilka lat hotele będš prowadziły działalnoœć w zupełnie odmiennych realiach ekonomicznych.