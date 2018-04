Inwestorzy są już na szczycie

Według częœci ekspertów jesteœmy już jednak w szczytowym okresie cyklu koniunkturalnego. Potem może być gorzej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na rynku mieszkaniowym nadal jest miejsce dla kolejnych inwestorów – nie majš wštpliwoœci eksperci. Nowoczesne lokale na dobrze skomunikowanych osiedlach nie czekajš długo na lokatorów. Deweloperzy idš kupujšcym na rękę, oferujšc w pełni wykończone mieszkania, a nawet usługi zarzšdzania najmem. Pomagajš też przebrnšć przez procedury kredytowe.Na nieruchomoœci zadłużajš się nie tylko kupujšcy cztery kšty dla siebie. Z kredytów mieszkaniowych chętnie korzystajš też inwestorzy. Sš tacy, którzy wolš kupić kilka mieszkań na kredyt (wykładajšc oszczędnoœci na wkład własny) niż jedno za gotówkę. Powód jest prosty. Kredyty nadal sš relatywnie tanie, bo stopy procentowe utrzymujš się na historycznie niskim poziomie. Dzięki temu miesięczna rata kredytu jest z reguły niższa niż stawka najmu.Z najnowszych wyliczeń firmy Emmerson Evaluation wynika, że kawalerkę w Warszawie można wynajšć przeciętnie za 1,2–1,9 tys. zł, w zależnoœci od adresu, standardu, wykończenia. Rata za jednopokojowy lokal wynosi zaœ œrednio 1,3 tys. zł miesięcznie (przy założeniu, że kredytobiorca zadłuża się na 30 lat, majšc 20 proc. wkładu własnego). Wynajem dwóch pokoi kosztuje w stolicy 1,9–2,6 tys. zł, podczas gdy kupujšc takie mieszkanie na kredyt, trzeba oddawać bankowi œrednio 1,7 tys. zł miesięcznie. W Krakowie najemca za wynajem kawalerki płaci œrednio 1,1–1,8 tys. zł, a kredytobiorca spłaca ratę w wysokoœci ok. 1,2 tys. zł. Podobnie jest w innych miastach. Hossa na rynku mieszkaniowym idzie w parze z hossš na rynku kredytów hipotecznych. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w marcu tego roku popyt na kredyty był większy o 13 proc. niż rok temu. Œrednia kwota, o jakš ubiegajš się klienci, to już 244,1 tys. zł – o 9 proc. więcej niż w marcu ubiegłego roku. Pożyczamy więcej nie tylko dlatego, że mieszkania drożejš. Wielu kredytobiorców pozbywa się starych długów i zacišga nowe – na większe i lepsze nieruchomoœci. Mało kto spłaca swoje pierwsze kredyty tyle lat, na ile je zacišgnšł. Według częœci ekspertów jesteœmy już jednak w szczytowym okresie cyklu koniunkturalnego. Potem może być gorzej. Inwestorzy muszš więc zachować czujnoœć. Raty kredytu prędzej czy póŸniej pójdš w górę wraz z podwyżkš stóp procentowych. Swoje zrobi też demografia. Osób majšcych 18–24 lata jest dziœ mniej niż w 2007 roku o 1 mln. A to młodzi najchętniej wynajmujš mieszkania. Kupujšc nieruchomoœci, trzeba więc wybierać pewne inwestycje, żeby nie zostać z pustym lokalem i drożejšcym kredytem.