Jak zahamować walkę o stołki

Kadry decydujš o wszystkim – mawiał Stalin. Ale nie wycišgał z tego właœciwych wniosków, skoro przeprowadził w wojsku krwawš czystkę, która spowodowała załamanie Armii Czerwonej na poczštku wojny niemiecko-sowieckiej.

Wprawdzie teraz, Bogu dzięki, czasy o wiele spokojniejsze, ale zdanie o kadrach jest aktualne. I jak ulał pasuje do polityki personalnej w spółkach Skarbu Państwa, która powinna być najwyższej próby. Bo na razie w gospodarce mamy lata tłuste i wyniki firm „same się robiš", ale wczeœniej czy póŸniej nadejdš chude i od sprawnoœci zarzšdów zależeć będzie los tysięcy miejsc pracy.

Tymczasem w państwowych firmach trwajš bezprzykładne czystki, a stołki tracš już nie pomazańcy PO, ale zaufani nowej władzy. W efekcie frakcyjnych walk stery przejmuje często druga, trzecia, a w ekstremalnych przypadkach nawet pišta ekipa od 2015 r. W KGHM tarcia sprawiły, że jest problem z wyłonieniem prezesa w konkursie, bo premier stracił wpływ na radę nadzorczš. W Orlenie nowy szef zaczšł rzšdy od zapowiedzi przejęcia Lotosu i od czystek. Zapomniał, że tylko co trzecia fuzja się udaje, a wstrzšsy kadrowe zmniejszajš jej szanse na sukces.

Szarpanie spółek przez partyjne frakcje i narastajšcy tam chaos dowodzš, jak wielkim błędem było skasowanie Ministerstwa Skarbu Państwa i przekazanie uprawnień zarzšdczych innym ministrom. Ideałem byłaby prywatyzacja i wyrwanie firm z ršk partyjnej nomenklatury, ale bšdŸmy realistami – w dajšcej się przewidzieć przyszłoœci to niemożliwe. Potrzebne sš rozwišzanie ratunkowe.

Absolutne minimum to powołanie agencji Skarbu Państwa bezpoœrednio podlegajšcej premierowi, która w jego imieniu przejmie rolę właœciciela wszystkich państwowych firm. Tylko wtedy uda się, jeœli nie powstrzymać, to przynajmniej przyhamować frakcyjne walki o stołki w zarzšdach i ustabilizować politykę kadrowš. To konieczne, bo rozkręcajšca się amerykańsko-chińska wojna handlowa grozi œwiatowš recesjš, która uderzy także w Polskę. Najwyższa pora przygotować się na złe czasy. Bo wtedy kadry decydujš o wszystkim.