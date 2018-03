Czy ideologia wygra z rynkiem

Na naszych oczach dokonuje się bodaj największa od 1989 r. rewolucja – nie tylko w handlu, ale i w życiu społecznym. Zafundowały nam jš, niestety, nie prawa rynku, nie zmiana upodobań konsumentów, lecz polityka i ideologia. A idzie za niš ryzyko, że kolejna władza po następnych wyborach zmiany te może zaczšć odkręcać.

Pomińmy już ideologię stojšcš za niedzielnym zakazem. Ale dlaczego uprzywilejowani zostali ludzie pracujšcy w handlu? Może chodzi o to, że stanowiš licznš (według Eurostatu 2,26 mln osób) rzeszę wyborców. Jeœli do tego dodamy zadowolone z ich wolnego czasu rodziny, grupa ta gwałtownie roœnie. Znacznie mniej pracowników jest choćby w gastronomii (390 tys., ale ta liczba obejmuje także hotelarstwo). NajwyraŸniej nie majš takiej siły przebicia i nadal będš musieli w niedzielę odstać swoje w kuchni czy na restauracyjnej sali.

A gdy w częœci rodzin, w których ktoœ pracuje w handlu, zadowolenie pryœnie, jak ruszš np. zwolnienia niepotrzebnych kasjerów, to można im to wytłumaczyć podłymi intencjami przedsiębiorców i złych sieci handlowych. Tak złych, że dostały na głowę nowy podatek. To zresztš kolejny czynnik, który zmniejsza i tak niezbyt imponujšcš rentownoœć tego biznesu. Nowš daninš uderzono także we właœcicieli największych centrów handlowych.

W handlu mieliœmy już wielkie zmiany. Najpierw niedziele stały się zwykłym dniem, potem centra handlowe zostały głównymi oœrodkami życia rodzinnego w weekendy – zyskały nawet dŸwięczne miano galerii. Potem ich gwiazda zaczęła przygasać, bo wielu z nas przeraża koniecznoœć zarezerwowania sobie kilku godzin na obejœcie wielkiego sklepu. Ale swój udział w ostatnich latach miała w tym także eksplozja popularnoœci zakupów w internecie (wzrost o 15–20 proc. rocznie; ok. 40 mld zł tylko w ub.r.). Przesunięcie w stronę sieci już zresztš widać także po marcu. I w porównaniu z lutym tego roku, i z marcem 2017 r.

Na razie mieliœmy zaledwie dwie marcowe niedziele bez handlu. To zdecydowanie za mało, żeby wycišgać jakieœ daleko idšce wnioski. Może efektem były pełne przybytki kultury? Otóż według np. lokalnych mediów rzeszowskich w pierwszy weekend z niedzielnym zakazem handlu wyjštkowo dużo widzów wybrało się do tamtejszych teatrów.

Moim zdaniem prawdziwym testem będzie kwiecień. Œwięta powodujš, że nie będzie handlu w aż cztery z pięciu niedziel. Będzie więc można ocenić, czy spełni się czarny sen przygranicznych sklepikarzy. Choćby ci ze œciany wschodniej alarmowali, że znacznš częœć utargu majš dzięki weekendowym zakupom Białorusinów i Ukraińców. W Elblšgu czy Trójmieœcie zakupy Rosjan stały się tak popularne, że już od lat w wielu centrach handlowych słychać komunikaty po rosyjsku i łatwo spotkać napisy w tym języku.

Kwietnia mogš się szczególnie obawiać sklepy z segmentu dom i ogród. Niedziele bez handlu to dla nich dni stracone bezpowrotnie. Zapowiadany przez synoptyków wzrost temperatury będzie sprzyjać pracom remontowym i porzšdkowym. Zakupy z tym zwišzane z reguły zostawiało się na weekend. Teraz skumulujš się w sobotę. Będzie tłok, a w efekcie wiele osób z nich zrezygnuje.

A dodam, że zmiany czekajš nas już w przedœwišteczny pištek i sobotę. W pištek wiele sklepów będzie czynnych dłużej, nawet do 22 czy 23. Ale już w sobotę najwyżej do 14, a nie – jak to bywało – do 16 czy nawet 18.