Dyżurne świeczniki zmieniają lokal

Home staging ma przed sobš wielkš przyszłoœć. Sprzedajšcemu mieszkanie przynosi bowiem duży zysk przy relatywnie niewielkiej inwestycji. Oto dwa przykłady z życia.

Przykład pierwszy: home staging amatorski. Używane mieszkanie, zupełnie puste, długo „nie chciało się sprzedać". Zdesperowana właœcicielka kupiła trochę mebli i bibelotów w specjalistycznym sklepie. ZaprzyjaŸniony fotograf hobbysta zrobił zdjęcia, które trafiły na portal społecznoœciowy. Chętni nagle się znaleŸli, mieszkanie zostało szybko sprzedane. A zakupione meble i bibeloty? Właœcicielka zaraz po zrobieniu zdjęć zwróciła do sklepu. Kontrowersyjne. Ale skuteczne.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przykład drugi: home staging profesjonalny. Inwestor kupił kawalerkę w stanie deweloperskim, urzšdził jš i wystawił na sprzedaż z nadziejš na spory zysk. Pani z agencji nieruchomoœci zrobiła smartfonem kilka zdjęć lokalu wyposażonego tylko w kanapę i stolik. Zdjęcia trafiły na stronę internetowš agencji.

W cišgu trzech miesięcy na obejrzenie mieszkania zdecydowała się tylko jedna osoba. Pokręciła nosem i zaoferowała cenę niższš o ok. 10 proc. od tej z ogłoszenia. Właœciciel się nie zgodził, do transakcji nie doszło. Zupełnie inaczej było, gdy właœciciel lokalu zmienił agencję. Ta nowa przywiozła do mieszkania „dyżurne" meble, wazony, kolorowe poduszki, a nawet eleganckie œwieczniki.

Profesjonalny fotograf podczas długiej sesji robił zdjęcia drogim sprzętem. Zdjęcia tak przygotowanego mieszkania trafiły do internetu. Zainteresowanie? Ogromne. Na dodatek podczas prezentacji lokalu na chwilę przed wejœciem klienta w mieszkaniu rozpylano aromat pomarańczy (jak tłumaczyli specjaliœci z agencji, ten zapach skłania ludzi do wydawania pieniędzy). Efekt? Lokal został sprzedany w cišgu kilku dni. Cena? Ta z ogłoszenia, klient nawet nie próbował negocjować.

Home staging w Polsce wcišż jest rzadkoœciš, ale stanie się koniecznoœciš. Bo sprzedaż mieszkania to jednak handel. A w handlu liczy się nie tylko towar, ważne sš też wystawa i opakowanie.