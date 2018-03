O lepsze traktowanie braci z Ukrainy

W annałach polskiej hańby zachowanie niejakiego Jędrzeja C. (była twarz Lidla) wobec ciężko chorej, pracujšcej dla niego Ukrainki zajmie zapewne pozycję kanonicznš. Nie wezwał karetki do kobiety, która doznała wylewu, tylko zapakował jš do samochodu, wywiózł do miasta, zostawił na ławce i dopiero wtedy wezwał pomoc. W swojej naiwnoœci był przekonany, że wypadek nielegalnie zatrudnionej kobiety nie pójdzie na jego konto. Bardzo się pomylił.

Oczywiœcie łatwo piętnować Jędrzeja C., ale kiedy się pomyœli, że to nie jest jednostkowy przypadek, mina musi zrzednšć każdemu. W Polsce pracujš dziesištki tysięcy nielegalnych pracowników z Ukrainy. Nie wszyscy majš tyle szczęœcia co ci, którzy sš tu „na legalu". Ci bowiem korzystajš z praw pracowniczych i majš przynajmniej elementarnš ochronę socjalnš. Sš już w niemal połowie polskich firm. I, co więcej, sš pracownikami pożšdanymi, chętnie zapraszanymi, cenionymi przez pracodawców i kolegów. Pracujš zazwyczaj poniżej swoich kwalifikacji. Znam przypadki, kiedy za grosze fizycznš pracę w Polsce wykonujš profesorowie kijowskich uczelni. Cóż, takie życie – mówiš. Na Ukrainie wojna i oligarchia, przyszłoœć marna, jeœli nie żadna. Œwietnie to rozumiem, sam w gorszych czasach pracowałem w Niemczech jako gastarbeiter.

Ale rzeczywistoœć się zmienia, trzeba mieć nadzieję – powtarzajš. Zazwyczaj jš majš. Ale nadzieja to mało. Jest jeszcze nasz obowišzek, ludzi, którzy też jedli ten sam gorzki chleb emigracji. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, by ułatwić braciom z Ukrainy pracę i życie. Walczmy z patologiami. Œcigajmy bandziorów, którzy żerujš na niewolniczej pracy nielegalnych robotników. Budujmy system współdziałania pracodawców i agencji zatrudnienia, tak jak chce tego Jacek Piechota – prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Trzymam za pana kciuki, panie Jacku. Ma pan nasze pełne poparcie, bo ludzie, którzy zostawili za wschodniš granicš swoje domy i rodziny, by przyjechać do Polski i tu pracować, nie sš z gorszej gliny. Miarš wielkoœci społeczeństw i narodów jest stosunek do migrantów oraz wygnańców. My obowišzek moralny mamy szczególny, bo sami zwykle byliœmy wygnańcami. Nie wolno nam o tym zapomnieć.