Polacy uwielbiajš zaglšdać rodakom do kieszeni. Nic tak ostatnio nie rozgrzało społecznych nastrojów jak wieœci o premiach dla ministrów.

Dziœ w „Rzeczpospolitej" publikujemy listę najlepiej zarabiajšcych szefów banków. Jednak nie po to, by się tym ekscytować, ale by zobaczyć, ile akcjonariusze dostajš w zamian w postaci zysku i który zarzšd „wytwarza" go taniej. Bo przecież to nie wstyd dobrze zarabiać. Pod warunkiem, że jest to owoc ciężkiej pracy, umiejętnoœci i pomysłowoœci. A tak właœnie najczęœciej jest w gospodarce. Nie wstyd, gdy prywatny właœciciel dobrze płaci menedżerom rozwijajšcym jego biznes. To samo powinno dotyczyć państwa.

Dlatego dziwię się, gdy rzšd zamiast z otwartš przyłbicš podnieœć uposażenie ministrów, wydziela im nagrody po cichu. Dziwię się, gdy dochodzi do absurdów takich jak ten, że minister jest 32. w rankingu płac w ministerstwie. Albo że nie można znaleŸć wiceministra ds. bezpieczeństwa informatycznego, bo spec z rynku musiałby pracować za ułamek poprzednich zarobków. Przecież obywatelom powinno zależeć na najlepszych fachowcach.

Dla wyborców jest lepiej, gdy rzšdzšcy dobrze zarabiajš. Nawet jeœli w przypadku częœci ministrów czy wiceministrów byłyby to pienišdze wyrzucone w błoto. Inni bowiem odrobiliby to z nawišzkš, bo w politykę chętniej angażowaliby się ludzie, którzy naprawdę coœ sobš reprezentujš.

Zamrożenie dochodów na szczytach władzy miało sens w okresie kryzysu, ale nie teraz, gdy trwa boom gospodarczy. Pienišdze na ten cel można oszczędzić, tnšc korpus wiceministrów np. o połowę, a nie o jednš czwartš, jak chce premier. I likwidujšc gabinety polityczne, siedlisko noszšcych teczkę za ministrem młodzieniaszków bez doœwiadczenia, majšcych wpływ na ważne decyzje, za które nie odpowiadajš.

Rzšdzšca dziœ partia szła do wyborów z hasłem walki z rozpasaniem władzy, więc ma z pensjami ministrów problem. Ale większe straty poniosła, nagradzajšc ich cichaczem. Politykom tak trudno przyznać, że nie wstyd dobrze zarabiać.