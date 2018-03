Szarą strefę mamy we krwi

Parę dni temu zadzwonił do mnie czytelnik, właœciciel autoryzowanego warsztatu samochodowego z tzw. œciany wschodniej. – Tego roku chyba już nie przetrwam – żalił się. – Wy tam piszecie o presji płacowej, a ja mam presję podwójnš. Rywale nie wystawiajš rachunków i nie doœć, że kradnš mi klientów, to teraz zaczęli odbierać najlepszych mechaników. Oficjalnie płacš minimalnš stawkę krajowš, pod stołem resztę. Ja takiej konkurencji nie sprostam, bo zachodni koncern patrzy mi na ręce – westchnšł. I dodał, że nikt z tym w jego mieœcie nie walczy, bo bez rachunku auta naprawiajš u rywali i prokurator, i ludzie z urzędu skarbowego.

Tak oto szara strefa zaraża wszystkich dokoła. To tym łatwiejsze, że my, Polacy, mamy jš niejako we krwi. Przed rokiem 1989 jeŸdziliœmy na handel na Węgry, do Grecji czy ZSRR, pracowaliœmy na czarno na Zachodzie. Jeszcze 30 lat temu był to dowód zaradnoœci, a przed 75 laty – wręcz warunek przetrwania.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W czasie okupacji moja babcia szmuglowała mięso z nielegalnego uboju spod Ostrowi do wygłodniałej Warszawy, a stryjowie – garnki i herbatę przez graniczny wówczas Bug z Generalnej Guberni na sowieckš stronę. Niewštpliwie działali w szarej, a może nawet czarnej strefie, ale wstydzić się nie mieli czego. Ba, ktoœ nawet mógłby uznać sabotowanie zarzšdzeń okupanta za patriotyzm.

Szara strefa rozrasta się w czasach opresji, nie tylko tej fizycznej, ale też regulacyjnej czy podatkowej. W PRL do lat 80. każdy prywaciarz (tu wyjaœnienie dla młodych: prywatny przedsiębiorca) siedział w niej po uszy. Płacšc domiary nakazane przez wprowadzajšcš socjalizm władzę, nie przetrwałby nawet miesišca.

Dziœ podatki nie sš tak drakońskie, ale w regionach o niemrawej gospodarce praca na czarno bywa swoistym wentylem bezpieczeństwa. Podtrzymuje działalnoœć, która nie przetrwałaby pod ciężarem standardowych danin. Jest też wyjœciem awaryjnym w czasie ostrej dekoniunktury. Wtedy lepiej, by ludzie mieli nawet lewe dochody, niż nie mieli ich w ogóle.

Ale teraz mamy boom gospodarczy, więc lewizna się kurczy. I nie ma dla niej żadnego usprawiedliwienia. Inaczej jak z rakiem – będš przerzuty. I wtedy niejeden płacšcy podatki właœciciel warsztatu będzie musiał zwinšć interes.