Złote piaski kuszą nie tylko najbogatszych

Tomasz Adamczyk

Jeszcze niedawno inwestowanie w nieruchomoœci poza granicami Polski wydawało się fanaberiš dostępnš tylko dla osób nieprzyzwoicie bogatych. Dziœ już tak nie jest. Jak wynika z danych KPMG, ponad 1,1 mln Polaków zarabia miesięcznie więcej niż 7,1 tys. zł brutto. Według raportu Deutsche Banku „Portret zamożnego Polaka – klienta premium" w nieruchomoœci inwestuje 17 proc. z nich, a z kolei co setny z tych inwestujšcych kupuje dom lub apartament za granicš.

Częœć robi to z myœlš o własnych (rodziny, przyjaciół czy nawet znajomych) potrzebach wypoczynkowych, częœć zaœ na wynajem. Co pišty klient decydujšcy się na zakup nieruchomoœci w celach inwestycyjnych posiłkuje się bankowym kredytem. Sprzyjajš temu wcišż niskie stopy procentowe w połšczeniu z niezłš stopš zwrotu z wynajmu.

Polscy inwestorzy upodobali sobie ciepłe kierunki, zwłaszcza Hiszpanię czy Portugalię, państwa szczególnie doœwiadczone kryzysem, ale także Bułgarię, w której – inaczej niż nad Wisłš – po przystšpieniu do Unii Europejskiej nieruchomoœci, także te mieszkaniowe, nie zaczęły drożeć w szalonym tempie.

Kupujšc 100-metrowy apartament w Bułgarii, nad samym brzegiem Morza Czarnego, musimy wydać ok. 700 tys. zł. Niemało, jednak z drugiej strony to mniej więcej tyle, ile na rynku wtórnym zażyczy sobie właœciciel 70-metrowego lokalu usytuowanego na warszawskim Ursynowie blisko metra. Przy czym pamiętać należy, że roczna stopa zwrotu z tego potencjalnie kupionego na wynajem mieszkania w stolicy to ok. 5 proc. rocznie. Tak jest zresztš w innych dużych polskich miastach, z wyjštkiem Łodzi i Katowic, gdzie możemy liczyć na 6–8 proc. Za to w atrakcyjnych kurortach na południu Europy można uzyskać nawet do 10 proc. zysku rocznie.

Dlatego złote piaski plaż nad ciepłym morzem tak kuszš inwestorów.

