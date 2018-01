Cenowa karuzela przyspiesza

Kupowanie znakomicie położonych działek w Warszawie swego czasu upodobali sobie inwestorzy z hiszpańskim kapitałem, ale przyszedł kryzys i nie było już szans na realizację opłacalnej inwestycji.

Półtora roku temu kupiliœmy działkę we Wrocławiu i byłem bardzo niezadowolony, że płacimy stawkę 760 zł do PUM-u (koszt gruntu przypadajšcy na 1 mkw. możliwej do wybudowania na nim powierzchni mieszkania), dziœ właœciciele sšsiednich parceli rozmawiajš o sprzedaży z cenš wyjœciowš ponad 1 tys. zł do PUM-u, a mimo to jest kilku chętnych i licytacja trwa w najlepsze" – tak niecałe trzy miesišce temu jeden z prezesów firm deweloperskich opisywał sytuację na rynku gruntów.

Mieszkania schodzš na pniu, deweloperzy chcš skorzystać z koniunktury, ale zasoby atrakcyjnie położonych działek (z punktu widzenia przyszłych mieszkańców) się kurczš. Właœciciele parceli czujš, że to ich moment, i nie wahajš się windować cen.

Najwięksi deweloperzy przekonujš, że majš duże banki ziemi pozwalajšce utrzymać podaż na obecnym poziomie nawet przez kilka lat. Ale nie brakuje zdesperowanych graczy, którzy wykładajš duże pienišdze, liczšc, że na fali popytu uda się jeszcze uzyskać dobry zwrot z inwestycji. Warto jednak pamiętać, że rosnš koszty wykonawstwa, a pozwoleń administracyjnych nie uzyskuje się z dnia na dzień.

Kupowanie znakomicie położonych działek w Warszawie swego czasu upodobali sobie inwestorzy z hiszpańskim kapitałem, ale przyszedł kryzys i nie było już szans na realizację opłacalnej inwestycji. Do dziœ takie grunty sš wyprzedawane przez pechowców. To właœnie Hiszpanie byli stronš sprzedajšcš w największej ubiegłorocznej transakcji. Za 3-ha działkę na warszawskim Żoliborzu inwestor zapłacił 123 mln zł, czyli 4,1 tys. zł za mkw.

Czy to drogo? Pytanie, ile PUM-u można na gruncie zbudować. Nabywcš działki był według wszelkich przesłanek Dom Development, który za miedzš realizuje jeden ze swoich flagowych projektów, Żoliborz Artystyczny. Spółka generalnie nie narzeka na rentownoœć. Jak wynika z informacji na stronie internetowej, promocyjne ceny dostępnych jeszcze na Żoliborzu Artystycznym lokali zaczynajš się od grubo ponad 8 tys. zł za mkw.