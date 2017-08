RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Piątek: Turyści szybko zapominają o zamachach

Wydarzenia jak zamach w Barcelonie wpływają na ruch turystyczny? Na ile Polacy obawiają się takich wydarzeń?

Na pewno wydarzenia o charakterze terrorystycznym nie są elementem motywującym do podróżowania. Mogą część potencjalnych konsumentów zniechęcić i wywołać refleksję „może zostaniemy w domu", ale to szybko przemija.

Wtedy wybierają Bałtyk?

Tak, zawsze szukamy alternatywy. Szukamy miejsc spokojnych, ładnych, atrakcyjnych cenowo i pełnych atrakcji turystycznych. Element uniknięcia ryzyka jest silnym czynnikiem motywującym do wyboru tego czy innego miejsca. Chcemy poczucia spokoju, bezpieczeństwa, relaksu, a miejsca, które postrzegamy jako niebezpieczne, również z powodu terroryzmu, na pewno staramy się unikać.

Podobnie było po rewolucji w krajach arabskich.

Tak. Były to kierunki niezmiernie popularne w Polsce przez atrakcyjność cenową. Wydarzenia o charakterze terrorystycznym na długo wypisały je z pamięci turystów. Teraz gwałtownie widzimy powrót Polaków do krajów jak Egipt czy Turcja, odżywa Tunezja.

Znieczulamy się na tego typu wydarzenia, bo tych zamachów jest dużo?

Niestety powoli przyzwyczajamy się do tego typu incydentów, które od Moskwy, przez czołowe stolice Zachodniej Europy, co jakiś czas mają miejsce.

Wszyscy dostrzegamy, że tego typu wydarzenia, pomimo masy zabiegów o to, żeby uniknąć tego typu ataków, będą się zdarzały i zdarzają się w wielu miejscach. W miejscach często odwiedzanych, centrach turystyki, stolicach najważniejszych krajów europejskich. Takie wydarzenia były niedawno w Londynie, wcześniej w Madrycie, Brukseli.

Podobno zeszły rok nie był specjalnie pomyślny dla turystyki. Jak to wygląda teraz?

Zeszły rok nie był zły. Trzeba pamiętać, że branża turystyczna od wielu lat stale rośnie. Jest to związane z zamożnością klienta. Ostatnie 2 lata to okres wzbogacania się budżetów domowych, chociażby przez 500+. Można podejrzewać, że również to wpłynęło na konsumpcję usług turystycznych. Na pewno miało to pozytywny wpływ na liczbę osób korzystających z turystyki, w tym zagranicznej.

Przedwcześnie trochę na podsumowania obecnego roku turystycznego.

Ale jakieś dane już są dostępne?

Obecne dane potwierdzają wysoką dynamikę wzrostu liczby klientów, sięgającą blisko 20 proc. w stosunku do zeszłego roku. Z uwagi na to, że to już jest końcówka sierpnia, szczyt wyjazdów powoli wygasa. To będzie kolejny rekordowy sezonem pod względem obrotów i liczby klientów.

To zaskakujące, bo ogromną popularnością cieszy się też Bałtyk czy Mazury. Mamy w obu kierunkach rekordy.

Zdecydowanie więcej osób wypoczywa w Polsce. Kilkakrotnie więcej niż tych wyjeżdżających za granicę. Polska jest ogromnie popularnym miejscem wypoczynku dla Polaków, co jest oczywiste. Regiony jak Bałtyk, Mazury, góry przyciągają miliony polskich konsumentów.

W branży turystycznej dużo mówiło się o mocnym zadłużeniu firm. Było kilka głośnych bankructw.

To już bardzo dawno temu. Powoli o tym zapominamy.

Co wpłynęło na poprawę sytuacji w turystyce?

Dwa czynniki. Pierwszy to dobra koniunktura, którą obserwujemy od kilku lat. Rosną obroty czołówki touroperatorów w Polsce, którzy poprawiają mocno swoje wyniki finansowe.

Z drugiej strony wspomniane bankructwa sprzed 5 lat dały do myślenia rządowi, który skutecznie zmieniał przepisy wokół turystyki. Wprowadzono Turystyczny Fundusz Gwarancyjny gwarantujący bezpieczeństwo pieniędzy wpłaconych na przyszłe podróże, które mogłyby być zagrożone, gdyby organizator ogłosił upadłość.

Kto obecnie na tym rynku rozdaje karty?

Ścisła czołówka to Itaka, Rainbow, TUI, Grecos, Neckermann, Wezyr.

Dużo polskich firm jest w czołówce.

Tak, te największe są polskie, czyli Itaka i Rainbow. Znakomicie rozwijają się od ponad 20 lat. Szczególnie przyspieszenia nabrały w ostatnich latach. Również w tym sezonie nie zwalniają.

Jak bardzo rozdrobniony jest polski rynek turystyczny?

W Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych zarejestrowanych jest ponad 4 tys. podmiotów. Teoretycznie 4 tys. firm zaciekle konkuruje ze sobą. Przynosi to korzyści konsumentom, bo wymusza ograniczanie marż i apetytów na wysokie zyski.

Czyli nie jest to jakiś fantastyczny biznes?

Turystyka jest bardzo nisko marżowa. Zyski, jeśli są, nie przekraczają jednocyfrowej, procentowej wartości. Są bardzo skromne. Umiejętność ich uzyskania na koniec sezonu świadczy o wielkim profesjonalizmie organizatora.

Ile wart jest obecnie rynek wyjazdów zagranicznych?

Są różne szacunki liczone w miliardach złotych. Czołowi organizatorzy już przekroczyli 1,5 mld zł obrotu rocznie. Wartość imprez sprzedawanych w biurach podróży to przynajmniej kilka mld zł. Nie jest to wartość całej turystyki, gdyż większość osób wyjeżdża samodzielnie za granicę. Tylko część korzysta z usług biur podróży.

Dokąd turyści najczęściej wyjeżdżają?

Główne kierunku turystyczne pozostają wokół basenu Morza Śródziemnego. Są w trakcie sezonu przesunięcia, ale czołówkę tworzy Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Włochy. Przeprosiliśmy się z Turcją, Egipt szybko pnie się w górę, podwajając w tym roku liczbę klientów. Albania jest nowością. Oferowana jest od dwóch sezonów, więc ma wysoką dynamikę wzrostu. W rankingu mieści się w pierwszej dziesiątce.

Kiedyś do wyboru były wycieczki na tydzień albo dwa. Rzadko oferowane były np. 10-dniowe pobyty.

Standardem był tydzień i dwa tygodnie, ale przy rosnącej częstotliwości rejsów to się zmienia. Możliwość rezerwowania innych niż standardowych długości pobytów jest obecnie gwarantowana na większości kierunków. Ogromną popularnością cieszą się pobyty nieco dłuższe niż tydzień, a krótsze niż pełne 2 tygodnie. 10-11 dni jest niezmiernie popularne.

Na jakie terminy można już rezerwować wycieczki?

Już kilka tygodni temu pojawiły się oferty na lato 2018. Zima dostępna jest od kilku miesięcy w sprzedaży.

Skąd ten trochę szokujący pomysł, żeby oferować wycieczki na przyszły rok?

Rośnie grono bardziej świadomych turystów, którzy mają swoje wymarzone miejsca do których często wracają. W Austrii w jednym z hoteli byłem świadkiem uroczystości, na której wręczano dziękczynne podarki dla gości, którzy przyjeżdżają nieprzerwanie od 40 lat do tego samego miejsca.

Jest grono osób, które mają swoje ulubione miejsca, znają je doskonale, wiedzą jaki hotel ma najlepsze położenie, a nawet chcą ten sam pokoju. Taką ofertę wkrótce Thomas Cook będzie oferował swoim klientom.

Jak kształtują się ceny wycieczek?

Ceny wycieczek sezonowo się zmieniają. Dużo zależy od koniunktury.

W skali roku widać wzrost cen?

Dla wcześniej rezerwujących są duże rabaty, żeby przyciągnąć jak najwięcej klientów. W ofertach first minute rabaty często sięgają 40-50 proc. Kupiona z dużym wyprzedzeniem wycieczka okaże się atrakcyjna w porównaniu do last minut.

Last minute już nie jest tak popularne?

Udział last minut w tym w tym roku spadł o kilka procent, ale w szczycie sezonu stanowi gros transakcji. W lipcu i sierpniu organizatorzy sprzedają blisko 90 proc. ofert last minute.

Dlaczego touroperatorzy skupiają się na zagranicznych wycieczkach, a nie na Polsce?

Akurat Neckermann Polska jest jedynym organizatorem, który ma katalog z ofertą pobytu w Polsce. Ale faktycznie jest to rzadki przypadek, bo łatwiej jest robić biznes w turystyce zagranicznej.

Polska z krótkim latem i problemem sezonowości ma wiele czynników, które uniemożliwiają długotrwałą, całoroczną współpracę na linii organizator-hotelarz. Hotelarz wie, że w lipcu i sierpniu sam spokojnie zapełni swoje obiekty. Poza sezonem obie strony mają problem z wypracowaniem właściwej marży.

Poza tym brakuje programów zachęcających do uwzględnienia Polski w działalności gospodarczej wielu firm turystycznych. Jest dużo miejsca na wypracowanie form współpracy, której efektem byłoby zwiększenie zaangażowania organizatorów turystyki w turystykę krajową.