RZECZoBIZNESIE: Ernest Mirosław: Turystyka religijna przynosi Polsce dobry zarobek

Religijna turystyka przyjazdowa to poważna branża w turystyce, która przynosi Polsce wiele zarobku. Nie sš to pielgrzymki, które kojarzš się z termosem i kanapkš – mówi Ernest Mirosław, prezes Ernesto Travel, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Ernesto Travel organizuje przyjazdy osób z zagranicy do Polski, np. na Jasnš Górę.

- Organizujemy też zwykłe pobyty kulturalne, ale duża częœć to turystyka religijno-pielgrzymkowa. Cieszy się dużym powodzeniem - mówił Mirosław.

- Jedynš różnicš w porównaniu do turystyki kulturalnej jest to, że przyjeżdżajšce grupy startujš z jakiejœ parafii. Korzystajš tak samo z 4-5 gwiazdkowych hoteli, jeżdżš nowymi autokarami, jedzš w restauracjach. Nie sš to pielgrzymki, które kojarzš się termosem i kanapkš – dodał.

Goœć podkreœlił, że jest to poważna branża w turystyce, która przynosi Polsce wiele zarobku.

- Duży wpływ na przyjazdy majš tanie linie lotnicze i wzrost połšczeń. Wejœcie do UE spowodowało, że obywatele Europy Zachodniej mogš do nas przyjeżdżać bez paszportu - tłumaczył Mirosław.

Podkreœlił, że Jan Paweł II był i jest ambasadorem Polski. - Jego postać przycišga do Polski. Za 2 lata będziemy mieli stulecie urodzin papieża. To moment, który trzeba wykorzystać – mówił goœć.

Zaznaczył, że co roku należy promować Polskę na każdym rynku, zarówno religijnym, jak i kulturowym. - Promujmy to, co mamy pięknego. Mamy piękne miejsca, nawet zapisane na liœcie UNESCO. Polska jako jedyny kraj w Europie jest w połowie pokryta zieleniš, lasami - tłumaczył Mirosław.

Podkreœlił, że najwięcej przyjazdów zwišzanych jest z religiš katolickš.

- Hitami sš sanktuaria. Też Kraków jako całoœć, bo jest to miasto koœciołów. Zainteresowaniem cieszy się również nowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska czy Częstochowa. Tych miejsc jest wiele – wyliczał goœć.

Wyjaœnił, że liczba osób, które chcš zobaczyć Polskę i miejsca zwišzane z religiš, roœnie z roku na rok, bo mamy coraz większe możliwoœci przywożenia tych ludzi.

- Przykład: jedna z linii lotniczych otwiera połšczenie z Sardynii do Polski. Od razu przyjeżdża kilkadziesišt grup - mówił Mirosław.

- Œwiatowe Dni Młodzieży również przyczyniły się do sławy Polski – dodał.