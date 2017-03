Rośnie zainteresowanie spółkami telemedycznymi

Pierwsze sukcesy

Małe spółki z wielkimi planami

W ciągu pięciu sesji notowania Brastera, telemedycznej spółki posiadającej innowacyjny system do domowej diagnostyki raka piersi poszybowały w górę o ponad 40 proc. W ostatnich miesiącach mocno drożeją również akcje polskiej firmy Medicalgorithmics, produkującej system do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca, który podbija Amerykę. Mniejszych telelemedycznych firm z ciekawymi pomysłami również nie brakuje.Według raportu IHS Technology, światowy rynek telemedycyny znajduje się w fazie wczesnego rozwoju. Zgodnie z szacunkami tej firmy globalny rynek urządzeń i usług telemedycznych do 2018 r. będzie rósł rocznie o średnio o 59,2 proc. i osiągnie w 2018 r. wartość 4,5 mld dol. wobec 440,6 mln dol. w 2013 r. Największym rynkiem telemedycznym są Stany Zjednoczone, jednak również w Polsce ta część rynku medycznego staje się coraz bardziej powszechna.Synonimem sukcesu i wzorem do naśladowania dla wielu spółek jest Medicalgorithmics, którego ponad 90 proc. przychodów pochodzi z rynku amerykańskiego. Narastająco po trzech kwartałach 2016 r. firma miała 9,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 93,2 mln zł przychodów. Według analityków Trigon DM w dużej mierze dzięki akwizycjom w USA w tym roku grupa zanotuje 290 mln zł przychodów i 60,2 mln zysku netto.Nie mniejszy sukces chce odnieść Braster, który na razie notuje symboliczne obroty. Na polskim rynku innowacyjne urządzenie do badania piersi zadebiutowało w połowie października ubiegłego roku. W IV kwartale na krajowym rynku Braster sprzedał 1917 urządzeń. Obecnie zarząd pracuje nad ekspansja międzynarodową. Według analityków East Value Research w 2017 r. na polski rynek trafi 3216 urządzeń, na Bliski Wschód 297, do Indii 81, do pozostałych państw europejskich 221, do USA zaś 273. Na koniec roku z innowacyjnego urządzenia ma korzystać 6 tys. kobiet na całym świecie. W 2018 r. liczba użytkowniczek ma wzrosnąć o 21 736, a rok później o 54 681.Nie brakuje również mniejszych firm, które też mają duże apetyty na sukces. O podboju Ameryki marzy np. Infoscan, spółka notowana na alternatywnym rynku NewConnect, posiadająca urządzenie, służące do badania zaburzeń oddychania podczas snu. Od kilku kwartałów stara się jednak bezskutecznie o rejestrację urządzenie w Stanach Zjednoczonych. Jej notowania w długim terminie znajdują się w trendzie spadkowym. W ostatnim czasie nastawienie do spółki wyraźnie się poprawiło, a jej akcje od początku roku podrożały już aż o 130 proc.W najbliższych tygodniach na małą giełdę chce wejść Nestmedic, producent telemedycznego aparatu Pregnabit, służącego do badania akcji serca płodu, tętna matki oraz umożliwiającego zapis czynności skurczowej mięśnia macicy. Telemedyczne urządzenie niedawno trafiło do sprzedaży, a spółka otrzymała już kilka pierwszych zamówień.Notowana na małej giełdzie firma MedApp tworzy z kolei własne systemy telemedyczne działające w chmurze, które będą dostępne dla klientów dzięki aplikacjom działających na smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych na wszystkich systemach operacyjnych. Do aplikacji będą podłączone takie urządzenia medyczne, jak ciśnieniomierze, glukometry, pulsoksymetry, mierniki temperatury i wagi, elektrokardiografy i holtery. Pierwsza sprzedaż w USA i Europie ma się rozpocząć już w tym roku.