Biznes i nauka wreszcie rozmawiają

Teraz pienišdze do nauki dochodzš przede wszystkim tranzytem przez przemysł, który musi udowodnić, że będš przeznaczone na zaawansowane prace badawcze – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

Minęła dekada działalnoœci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Co przez ten czas zmieniło się na linii nauka-biznes?

Na pewno nauka i biznes rozpoznały się wzajemnie. Dla obu stron stało się oczywiste, że aby współpracować trzeba umieć zadać odpowiednie pytanie dotyczšce problemu badawczego. To jest zadanie biznesu. Musi on umieć sformułować pytanie, na które odpowiedzieć może nauka. Natomiast nauka musi się wsłuchać w to, co do niej dociera od œrodowiska przemysłowego. Nauka nie może działać w sposób wsobny, czyli próbować zidentyfikować to, co potrafi i żšdać, aby to było rozpoznawane jako cenne rynkowo. Przez te dziesięć lat doszło do zmiany zwrotu wektorów pomiędzy naukš a biznesem. Te wektory ustawiły się ku sobie. Zasługa NCBR jest tu niewštpliwa. Z jednej strony kierujemy œrodki publiczne, głównie unijne, bezpoœrednio do przemysłu, a z drugiej wymagamy, aby były one przeznaczone na finansowanie prac badawczo-rozwojowych (B+R). Co do zasady, przemysł dzięki tym pienišdzom powinien poprawić swoje wyniki, ale nie jest to poprawa w horyzoncie krótkoterminowym, tylko w takim, w którym można liczyć, że rezultaty prac B+R mogš być wdrożone. NCBR spełniło kluczowš rolę edukacyjnš w obu œrodowiskach, które albo były do siebie odwrócone plecami, albo stały, patrzšc w tę samš stronę, czyli starały się o wsparcie, ale indywidualnie.

Czyli nauka i biznes majš się wreszcie ku sobie?

Wreszcie rozmawiajš. Bez dialogu współpraca jest niemożliwa. W szczególnoœci takie programy, jak „szybka œcieżka", czy programy sektorowe będšce częœciš Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój sš tak skonstruowane, że pienišdze do nauki dochodzš przede wszystkim tranzytem przez przemysł. Przemysł musi o nie wystšpić, ale aby mógł je pozyskać, musi udowodnić, że zostanš przeznaczone na zaawansowane prace badawcze. Te z kolei mogš być prowadzone tylko tam, gdzie sš laboratoria, ludzie i kompetencje. Obecnie nikt nie ma wštpliwoœci, że jeżeli przystępuje do prac B+R to musi realnie te prace prowadzić. Nie uda mu się tylko i wyłšcznie pod względem księgowym zakwalifikować pewnych kosztów jako te, które służš pracom badawczo-rozwojowym. A prowadzenie prac B+R bez oœrodków naukowych czy osób wywodzšcych się z tych oœrodków jest niemożliwe.

Przedsiębiorcy i naukowcy wcišż narzekajš, że z wykorzystaniem laboratoriów na uczelniach, prawami do efektów prac naukowych i wynagrodzeniem dla naukowców jest prawdziwy łamaniec. Niby można, a jednak procesy te nie sš uregulowane do końca...

Na pewno istnieje obszar niepewnoœci co do zasad współpracy, a w szczególnoœci co do możliwoœci wykorzystania już zbudowanej infrastruktury badawczej. Właœnie mniej więcej dekadę temu podjęto decyzję o wyposażaniu dużych akademickich oœrodków naukowych w różnego rodzaju centra zaawansowanych technologii. Było to jednak raczej spełnianie marzeń naukowców, którzy zaczęli twierdzić, że gdyby mieli dostęp do nowoczesnej aparatury, to ich przydatnoœć dla przemysłu byłaby większa. Jednak w mojej ocenie przystępujšc do programowania tych centrów, zachowywano się w sposób nieco oderwany od rzeczywistoœci. Posłużę się analogiš piłkarskš. Piłkarz biegnie tam, gdzie będzie piłka, a nie tam gdzie ona jest. 10 lat temu mieliœmy przemysł o dajšcych się zdefiniować cechach dotyczšcych jego innowacyjnoœci, kierunków i tempa rozwoju. Można było oczekiwać, że przez dekadę przemysł będzie podlegał ewolucji i będzie charakteryzował się realnymi potrzebami. Przygotowano jednak ofertę, która zdecydowanie mija się z bieżšcymi celami i możliwoœciami przemysłu. Stšd ten przemysł nie jest w stanie w pełni wykorzystywać tych - szybko podlegajšcych deprecjacji - wielkich laboratoriów, ponieważ one nie majš dla niego oferty.

A problem komercyjnego wykorzystania laboratoriów?

To drugi aspekt. Optymalizujšc przepływy finansowe na bieżšco, często kwalifikowano niektóre z laboratoriów jako np. dydaktyczne, a więc nie można teraz prowadzić w nich działalnoœci komercyjnej. Jest to czasem sprowadzane do absurdu - znam budynki, gdzie zarzšdzajšcy obawiajš się wstawić automaty sprzedajšce kawę. Takie problemy powinny być zauważane i rozwišzywane, musimy jednak także pamiętać, że NCBR nie może być lekarzem wszystkich chorób. Wskazujemy na koniecznoœć współpracy, ale odblokowanie wszystkich barier tej kooperacji to zadanie dla szeregu różnych podmiotów z różnych œrodowisk. Nie leży to wyłšcznie w gestii NCBR czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego agencjš wykonawczš jesteœmy. Jest to przede wszystkim proces o charakterze mentalnym, kluczem może być pokonanie blokad po stronie zarzšdzajšcych wspomnianymi centrami i laboratoriami. A to wymaga wyjœcia ze strefy komfortu. Zawsze łatwiejsza jest decyzja, której nigdy nie będzie można zakwestionować.

Ktoœ to przełamie?

Nie ma pojedynczego oœrodka, który mógłby to przełamać. To jest proces wymagajšcy z jednej strony wychodzenia coraz większej liczby osób zarzšdzajšcych tymi laboratoriami ze wspomnianej już sfery komfortu, a z drugiej - również uznania ich za działajšcych w dobrej wierze. Nawet jeżeli oni dojdš do granic swoich kompetencji, albo nieznacznie je przekroczš, to nie powinno się to stawać powodem stawiania im zarzutów.

A kwestia zapłaty dla naukowców?

Tu jest też pewnego rodzaju kwadratura koła. Ci, którzy sš właœcicielami tej infrastruktury, mogš to być np. szkoły publiczne, w jakiœ sposób muszš dostęp do tej infrastruktury wycenić. Jeżeli robiš to metodš kosztowš i wezmš pod uwagę amortyzację, a majš niewielkie obłożenie, to ceny stajš się zaporowe. Z drugiej strony istnieje obawa przed podejmowaniem decyzji, które prowadzš do budowania rynku usług B+R kosztem tego, że osišgane przychody nie sš przychodami w pełni pokrywajšcymi koszty. Znowu dochodzimy do paradoksu, że nieraz jest lepiej nie mieć w ogóle przychodów. Zawsze można powiedzieć, że nie było klienta, niż mieć klienta, który w ocenie innych będzie traktowany na zasadach preferencyjnych. Trzeba by było znowu wyjœć ze strefy komfortu i mieć odwagę, aby otworzyć niektóre laboratoria ze œwiadomoœciš, że budowa tego rynku jednak kosztuje.

A jak odnieœć się do wcišż odległych miejsc Polski w rankingach innowacyjnoœci, także w tym corocznym przygotowanym przez Komisję Europejskš? Odzwierciedlajš one stan naszej innowacyjnoœci? Wielu przedsiębiorców przyznaje, że jest lepiej, bo nie wykazywali nakładów na B+R?

Jeżeli miarš innowacyjnoœci sš dane statystyczne, to one w polskich warunkach były często zaniżane na niekorzyœć. Wykazywanie wydatków jako prowadzšcych do powstania nowych produktów było nieopłacalne, bo gdyby te produkty nie powstały, zaistniało by ryzyko zakwestionowania celowoœci ponoszenia nakładów. To było działanie ostrożnoœciowe. Firmy, które rozwijajš się, wprowadzajš nowe produkty, przechodzš do nowych technologii bardzo często traktujš to jako dobrš praktykę inżynierskš. Nieraz nie majš œwiadomoœci, że mogłyby być traktowane jako prowadzšce badania.

Nie powinno się wœród MŒP obalić mitu, że B+R to nie abstrakcja przypisana wielkim koncernom?

My próbujemy takie podejœcie przełamać, wysyłajšc jasny sygnał, że nie ma takiego sektora i firmy, która potencjalnie nie mogłaby być beneficjentem współpracy z NCBR. Nawet robimy to w sposób bezpoœredni, gdyż realizujemy pilotażowy projekt, w którym inżynierowie współpracujšcy z nami dokonujš audytu w firmie. Nie po to, żeby znaleŸć dane dotyczšce sposobu realizacji tego, czy innego projektu, tylko wręcz odwrotnie. Sš to firmy, które nigdy nie miały nic wspólnego ze sferš badawczš, a które w swoich cišgach technologicznych rozwišzujš problemy mogšce być zakwalifikowane jako problemy badawcze. Chcemy rozmawiać z tymi, którzy tworzš duży udział w PKB, a traktujš siebie jako normalny przemysł. Jednym z zadań NCBR jest obalenie mitu, że istnieje siermiężna gospodarka, która wypracowuje PKB i płaci podatki, a oprócz tego jest równoległa nowa gospodarka, start-upowa, której jeszcze nie ma, ale powstanie, i to ona dopiero nam pokaże jak budować nowoczesnoœć. Uważam, że gospodarka jest jedna, a firmy sš zarzšdzane dobrze albo Ÿle. Innowacyjnoœć jest jednym z elementów pozwalajšcych na dobre zarzšdzanie firmš w perspektywie wieloletniej. Te firmy, które sš oporne na zmiany, upadnš.

I to pewnie szybciej niż póŸniej?

Kiedyœ w USA powiedziano mi, że w firmie muszš być dwie osoby. Jedna, która wie, co firma sprzeda za miesišc, a druga, która wie, albo ma intuicję, co sprzeda za dekadę. Bez pierwszej firma upada za dwa miesišce, bo nie ma na wypłaty. Bez drugiej upada za pięć lat, bo inni szybciej doszli do nowych rozwišzań. NCBR jest organizacjš, która wspiera finansowanie tej drugiej osoby. Nie jesteœmy od tego, że poprawiać OPEX i CAPEX jeżeli chodzi o zarzšdzanie codziennš działalnoœciš firmy, która ma przecież przepływy, normalnš sprzedaż. Jesteœmy od tego, aby ona mogła swój produkt dostosowywać do przyszłoœci, albo wręcz tworzyć zupełnie nowe produkty. Mogš być to firmy zupełnie nowe, ale też, w sensie wprowadzenia nowej technologii, może to być firma, która już istnieje. IBM na pewno nie zaczynał od tego, co teraz oferuje. Zaczynał od wytwarzania nowoczesnych maszyn biurowych, ale zawsze starajšc się przekonać klienta do wyjœcia poza stosowane rozwišzania. Jeżeli wszedł w produkty, które póŸniej stały się elementami rozpoznawalnoœci firmy to znaczy, że miał tę drugš osobę. Ta osoba może się nieraz pomylić, ale jej brak jest większš pomyłkš.