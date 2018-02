Berlinale 2018: Kino bez celebrytów

„Wyspa psów” Wesa Andersona to mocny komentarz dzisiejszych czasów.

Polityczno-społeczne debaty i film animowany na poczštek festiwalu.

Korespondencja z Berlina

Po raz pierwszy w 68-letniej historii berliński festiwal otworzyła długometrażowa animacja. Co prawda zrealizowana przez Wesa Andersona, twórcę o niezwykłej wyobraŸni, w przeszłoœci szeœciokrotnie nominowanego do Oscara, który na koncie ma inny film rysunkowy – „Fantastycznego Pana Lisa".

Po pokazie „Wyspa psów" decyzja dyrektora Dietera Kosslicka nie mogła nikogo dziwić. „Wyspa psów" to film pełen uroku, ale też mšdroœci. – Zainspirowała mnie miłoœć do filmów japońskich, przede wszystkim Akiry Kurosawy. A także specjalne amerykańskie, bożonarodzeniowe programy telewizyjne – przyznał w Berlinie Wes Anderson.

Pokazał więc Japonię niedalekiej przyszłoœci i wielkš „psiš grypę", która sprawiła, że mer miasta Megasaki kazał miejscowe psy odizolować na specjalnej wyspie, służšcej dotšd za wysypisko œmieci. Znany profesor wynalazł szczepionkę całkowicie likwidujšcš chorobę, ale tę informację trzeba zataić, a medyka się pozbyć. I tylko 12-letni przyszywany syn mera, Atari, próbuje odszukać na wyspie swojego czworonożnego przyjaciela Spotsa.

– Chciałem zrobić japońskš fantazję, ale kiedy zaczęliœmy pracować, zrozumieliœmy, że robimy film całkowicie współczesny – przyznaje reżyser.

To mocny komentarz dzisiejszych czasów. Anderson pokazał mechanizmy oddziaływania na tłumy, cynizm polityków szukajšcych wroga, by zawładnšć społeczeństwem, wzbudzajšc w nim strach. I ruchy społeczne, które jednoczy nienawiœć. Zrobił szalony film o współczesnym œwiecie. Chwilami bardzo okrutny, ale jednoczeœnie wzruszajšcy. Opowiedział o przyjaŸni, lojalnoœci. I o tym, że prawdziwe wartoœci zwyciężš.

Na konferencję prasowš Anderson przyszedł w towarzystwie œwietnych aktorów, bo głosów użyczały bohaterom filmu największe gwiazdy: od Scarlett Johansson do Billa Murraya.

Był to więc nietypowy, ale ciekawy i przewrotny poczštek festiwalu.

Polska obecnoœć

A co dalej? Tegoroczne Berlinale jest wielkim znakiem zapytania. To najmniej gwiazdorska edycja ostatnich lat. Ale może to właœnie jest znaczšce? O Złotego NiedŸwiedzia będš w tym roku walczyły filmy pokazujšce problemy uchodŸców, jak „Eldorado" Markusa Imhoofa i wolnoœci w œwiecie represji politycznych.

„Dowłatow" Aleksieja Germana Jr. to historia rosyjskiego pisarza i dziennikarza, przedstawiciela tzw. trzeciej fali emigracji, który zmarł w Nowym Jorku w 1990 roku. Wiele pytań towarzyszy filmowi Erika Poppe'a, który tragedię na Utoi, gdzie z ršk Andersa Breivika zginęło 69 osób, zamknšł w thrillerze o uciekajšcych przed mordercš dzieciach.

O Złotego NiedŸwiedzia będzie też walczyć Małgorzata Szumowska, która tym razem w Berlinie pokaże „Twarz" – historię człowieka, który po wypadku i leczeniu wraca w rodzinne strony z innš twarzš. Jagoda Szelc zaprezentuje w Forum „Wieżę. Jasny dzień". W Generation 14plus znalazła się animacja Pauliny Ziółkowskiej „Na zdrowie!". Duży sukces odniosła młoda reżyserka Marta Prus, autorka filmu „Over the Limit", która znalazła się wœród obiecujšcych dziesięciu talentów wytypowanych przez pismo „Variety".

Akcja #MeToo trwa

Na razie więcej niż o filmach i gwiazdach mówi się o debatach. Tegoroczny festiwal odbywa się w cieniu niepokojów politycznych i akcji #MeToo.

– Jesteœmy częœciš œwiata – powiedział Dieter Kosslick w wywiadzie dla „Deutsche Welle". – Dzisiaj wszędzie obecna jest dyskusja #MeToo, dlatego będzie również na Berlinale. Nasza francuska koleżanka chce też propagować inicjatywę #SpeakUp. Można się do niej zgłaszać, jeżeli ktoœ nie czuje się dobrze traktowany albo jest dyskryminowany.

Niemiecka sekretarz stanu ds. kultury Monika Gruetters zapowiedziała zaœ, że w czasie imprezy zostanie utworzony punkt poradnictwa dla ofiar molestowania w œrodowiskach artystycznych, gdzie zainteresowani będš mogli bezpłatnie zasięgnšć porady prawnej. Akcja nosi nazwę „NIE dla dyskryminacji".

I wreszcie Berlinale dyskutuje o... sobie. To przedostatnia impreza, na której czele stoi Dieter Kosslick. W przyszłym roku jego misja się kończy. W czasie 18-letniego dyrektorowania zasłynšł z rozmaitych gaf i żartów, ale też bezpoœrednioœciš zyskał sympatię.

Dyrektor Kosslick nie mógł zrobić w Berlinie „drugiego Cannes". Na poczštku roku wielkie hollywoodzkie produkcje przygotowywane na letni sezon nie sš jeszcze na to gotowe. Ale nie zapomniał, że Berlinale zawsze stawiało na mocne kino społeczno-polityczne. Nie żadnym innym wielkim festiwalu europejskim nie ma też takich kolejek pod kinami, w których odbywajš się repetycje konkursów i sekcji.

Ale teraz, gdy Dieter Kosslick kończy swojš misję, rodzš się pytania, co dalej. Czy festiwal ma wyglšdać tak samo jak dotšd czy czeka go rewolucja? List w tej sprawie podpisało 79 niemieckich filmowców. Także i na ten temat majš się tu odbyć debaty. Będš z pewnoœciš łšczyły się z rozmowami na temat kina niemieckiego.