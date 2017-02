Berlinale: Złoty Niedźwiedż dla Węgierki, nagroda Bauera dla Agnieszki Holland

Berlinale: Złoty Niedźwiedź dla "On Body and Soul"

Nagrodzony film to historia zamkniętej emocjonalnie kobiety, która walczy o to, by nauczyć się kochać i nawiązać normalny kontakt ze światem.

Srebrny Lew – Grand Jury Prize - przypadł filmowi "Felicite" Alaina Gomisa. To opowieść o kobiecie usiłującej w Kinszasie zebrać pieniądze na operację syna, którego potrącił samochód.

Za najlepszego reżysera uznano Akiego Kaurismakiego, twórcę filmu "Po drugiej stronie nadziei". Laury za scenariusz powędrowały do Chilijczyków Sebastia´na Lelio i Gonzalo Mazy – autorów "Fantastycznej kobiety".

Duży sukces odniosła Agnieszka Holland, którą za „Pokot” uhonorowano Srebrnym Niedźwiedziem – nagrodą Alfreda Bauera. Jest to wyróżnienie za innowacyjność. Podobną dostał Andrzej Wajda za film "Tatarak".

Nagrody aktorskie przypadły aktorce Kim Minhee za rolę w koreańskim filmie "Na plaży sama nocą" Honga Sangsoo oraz Niemcowi Georgowi Friedrichowi za kreację w "Jasnych nocach" Thomasa Arslana.

Podczas Berlinale przyznawana jest również jedna nagroda za znaczący artystyczny wkład w film. Tym razem dostał ją rumuńska montażystka Dana Bunescu, która nadała kształt filmowi Calina Petera Netzera "Ana, moja miłość".

Pełną listę nagród można znaleźć na stronie www.berlinale.de.