Michał Krupiński, prezes Pekao: Chcemy być polskim Santanderem

Współpraca z PZU to długofalowo nasza największa przewaga konkurencyjna – mówi prezes Banku Pekao Michał Krupiński.

Rz: Rok 2017 za nami. Jakš ocenę pan sobie wystawia w szkolnej skali?

Zmiany w organizacjach wymagajš czasu, ale prawdziwa transformacja wymaga zmiana paradygmatu, filozofii i zaszczepienia w organizacji wielkich ambicji. Szczególnie że jest to zmiana właœcicielska po 20 latach. Wydaje mi się, że to akurat mi i mojemu zarzšdowi udało się na szóstkę. Już widzimy odczuwalne przez klientów efekty naszych działań. Œwiadczš o tym rekordowe zwyżki w obszarze bankowoœci detalicznej oraz małych i œrednich przedsiębiorstw. Chwaliliœmy się tym, publikujšc wyniki za III kwartał. Ten trend jest kontynuowany. Z punktu widzenia bankowoœci korporacyjnej również mieliœmy bardzo dobry rok. W obszarze bankowoœci inwestycyjnej, jeœli chodzi o kompetencje i doœwiadczenie wœród polskich banków, zostawiliœmy konkurencję w tyle. Nasze doœwiadczenie i nieustanne zaufanie klientów poparte jest dużymi i skomplikowanymi transakcjami. Widzš nas jako wiodšcego partnera w rozwoju, nie tylko w Polsce, ale w coraz silniejszej ekspansji polskich firm na nowe rynki.

Jakieœ przykłady?

Uczestniczyliœmy w największej tego typu operacji minionego roku w Polsce, a więc wycofaniu spółki Synthos z giełdy. Doradzamy dużemu nowojorskiemu funduszowi w podobnej transakcji. Przeprowadziliœmy kilka dużych konsorcjalnych operacji finansujšcych (na przykład AmRestu).

Ten rok też zapowiada się obiecujšco na rynku fuzji i przejęć oraz IPO i jestem przekonany, że pod tym względem będzie to dobry rok także dla Pekao. Klienci chcš z nami współpracować, zarówno po stronie produktów pożyczkowych, gdzie inwestujemy nasz kapitał, czy w projektach doradczych. Dobrze przebiega porozumienie z włoskim UniCredit, w ramach którego polecamy sobie nawzajem klientów.

Dużš wagę przywišzuję do zespołu współpracowników. Chcšc przycišgnšć najlepszych, szukamy także za granicš – uzupełniamy kompetencje w kluczowych dla nas obszarach, zatrudniajšc menedżerów z międzynarodowych banków. Ostatnio przyszło do nas pięcioro doœwiadczonych bankierów z Londynu, specjalistów od fuzji i przejęć, strategii, IR. Spodziewamy się kolejnych mocnych nazwisk z Nowego Jorku i Londynu w obszarze asset management, w bankowoœci korporacyjnej czy prywatnej.

Wszyscy stawiajš na innowacje i nowe technologie. Dwa tygodnie temu chwalił się nimi wasz akcjonariusz, czyli Grupa PZU.

W bankowoœci detalicznej chcemy zrobić dla klienta to, czego tak naprawdę nie udało się jeszcze żadnemu bankowi w Polsce. Chcemy wprowadzić w pełni omnikanałowe doœwiadczenie. To klient jest w centrum wszystkiego tego, co robimy i musi mieć tak samo wygodne doœwiadczenie, niezależnie od tego, jak z nami bankuje. To klient decyduje co dla niego jest najwygodniejsze w danej chwili, a my dostarczymy w łatwy i przyjazny sposób wszystkie funkcjonalnoœci, które sš mu znane z innych kanałów. Możecie państwo powoli przygotowywać się na rewolucję zwišzanš z doœwiadczeniem klienta w banku!

W zeszłym roku pokazaliœmy aplikację PeoPay, która pozwala na szybki dostęp do konta oraz płacenie telefonem. To naszym zdaniem najlepsza tego typu aplikacja w Polsce z silnie rozbudowanš biometriš. Mamy już plan na ten rok, ale za wczeœnie, aby o nim mówić. Bankowoœć mocno się zmienia poprzez zaawansowanš analitykę danych. W Pekao też skupiamy się na lepszym rozpoznawaniu potrzeb klientów poprzez lepsze zarzšdzane ich danymi.

Przyglšdamy się rozwišzaniom blockchain, które będš w coraz większym stopniu dotyczyć bankowoœci. Za kilka dni na forum ekonomicznym w Davos mamy przeprowadzimy liczne spotkania ze startupami i dużymi, globalnymi technologicznymi firmami, które oferujš nowe rozwišzania w zakresie blockchain, płatnoœci i robotyzacji. W tym roku skupimy się też na mocniejszej automatyzacji procesów, aby klienci przychodzšc do oddziałów realnie odczuli różnicę w zakresie szybkoœci i łatwoœci obsługi.

W bankowoœci korporacyjnej już dzisiaj mamy solidne udziały rynkowe. Stawiamy na budowanie naszych relacji. Poszerzymy gamę specjalistycznych produktów wspomagajšcych zarzšdzanie ryzykiem stóp procentowych czy kursowym. Mocnej postawimy na leasing i faktoring. Priorytetem sš też obecnie małe firmy. Dla klientów detalicznych i mikrofirm zmieniliœmy ofertę produktowš, ułatwiajšc dostęp do pożyczek. Chcemy, żeby Pekao było pierwszym wyborem rodzinnych firm planujšcych rozwijać swój biznes. Tutaj też obserwujemy rekordowy wzrost i lepsze wykorzystanie naszej sieci placówek.

Idziecie na zderzenie z innym, państwowym bankiem o podobnej nazwie?

Sektor bankowy w Polsce jest bardzo konkurencyjny, ale jednoczeœnie rynek jest na tyle duży i perspektywiczny, że powinno wystarczyć miejsca dla dwóch banków o podobnej nazwie. Pamiętamy jednak, że jesteœmy też instytucjš komercyjnš. Nasi akcjonariusze chcš, abyœmy wykorzystywali swoje przewagi rynkowe, poprawiali rentownoœć i wypłacali dywidendę.

Jak idzie współpraca z głównym akcjonariuszem, czyli PZU? Będzie zacieœniana?

Współpraca z PZU to długofalowo nasza największa przewaga konkurencyjna, nie tylko w partnerstwach business as usual, ale także w takich innowacyjnych obszarach jak big data. Szczególnie istotna jest dla nas współpraca w zakresie bancassurance i assurbankingu, czyli produktów powstałych z połšczenia produktu ubezpieczeniowego i bankowego. Od kilku miesięcy mamy w ofercie polisy i produkty inwestycyjne PZU i dobrze się sprzedajš. PZU ma najszerszš bazę klientów liczšcš 25 mln rekordów. To dla nas szansa na dotarcie do nowej grupy klientów. PZU w swojej właœnie zaprezentowanej strategii liczy, że banki z Grupy (Pekao i Alior) zdobędš dzięki współpracy dodatkowy milion klientów. Przed nami z kolei postawiono zadanie sprzedaży produktów ubezpieczyciela o wartoœci 1 mld zł. Współpraca jest więc dwutorowa. Pekao też za chwilę zaproponuje swoim klientom preferencje przy zakupie produktów PZU. Planujemy dużš kampaniš informacyjnš. Za wczeœnie jednak na szczegóły.

Założenia finansowe strategii sš aktualne? W skrócie: ROE na poziomie 14 proc. za niecałe trzy lata, 3 mld zł zysku netto w 2020 roku, współczynnik koszty/dochody na poziomie 40 proc.

To realistyczne, a nawet konserwatywne założenia. Zakładamy mocny wzrost powyżej rynku w kluczowych i najbardziej dochodowych segmentach rynku. Dane powyższe nie biorš pod uwagę wszelkiego rodzaju działań, które nie wynikajš z organicznego wzrostu, czyli współpracy z innymi partnerami, w tym technologicznymi.

Krajowi inwestorzy dobrze oceniajš naszš strategię. Po choćby niedawnym moim pobycie w Nowym Jorku mogę powiedzieć, że zagraniczni akcjonariusze również.

Kurs naszych akcji jest o blisko 10 proc. wyższy niż w momencie publikacji strategii. Jestem przekonany, że w kolejnych kwartałach będziemy mogli pokazać wyniki, które pomogš nam dalej budować zaufanie rynku. Zarzšd Pekao jest relatywnie nowy, kwartał po kwartale będziemy jednak udowadniać i pokazywać wyniki zgodne z naszš strategiš. Liczę na dwucyfrowš dynamikę naszych przychodów oraz zysku netto w tym roku.

Ekspansja zagraniczna?

W aspekcie fuzji i przejęć za granicš nie przewidujemy znaczšcej aktywnoœci. Na tę chwilę Czechy to jedyny rynek, gdzie moglibyœmy znaleŸć ciekawe cele akwizycyjne. Na ekspansję międzynarodowš patrzymy obecnie przez pryzmat otwierania oddziałów na kluczowych rynkach. Analizujemy otwarcie naszych biur w Nowym Jorku, w Londynie, być może w Azji. Obserwujemy zainteresowanie naszych klientów, zwłaszcza firm, obecnoœciš na tych rynkach. Przedstawimy szczegóły jeszcze w tym kwartale.

Jeœli byłaby taka potrzeba, to czy wsparlibyœcie finansowo państwowe firmy energetyczne czy kopalnie?

Jesteœmy zainteresowani wszystkimi projektami, które majš komercyjny sens dla banku. Aby wypracować współczynnik ROE na poziomie 14 proc. lub więcej, będziemy bardzo selektywnie skupiać się na tych branżach, które dajš nam najlepszš rentownoœć przy ograniczonym koszcie ryzyka. Natomiast aktualnie nie analizujemy jakichkolwiek projektów górniczych.

Przyspiesza konsolidacja polskiego sektora bankowego. Mamy przykład BZ WBK i Deutsche Banku. Mamy BGŻ BNP Paribas, który jest coraz bliżej Raiffeisen Polbanku. Gdzie jest miejsce i rola czy chociaż ambicje Banku Pekao?

Ambicja jest ważna, ale nie najważniejsza. Patrzymy co ma sens z punktu widzenia akcjonariuszy. Mamy kilka czynników, które decydujš, że ta konsolidacja w Polsce postępuje – mimo to wcišż działa u nas więcej banków niż w innych krajach. Konsolidację przyspieszajš kłopoty zagranicznych instytucji finansowych obecnych również w Polsce. Koniecznoœć sporych nakładów i inwestycji na technologie też powoduje, że banki szukajš korzyœci skali.

W Pekao bacznie obserwujemy te trendy. Rozmawiamy z Alior Bankiem, bo to dla nas naturalny kierunek. Ale żadnej decyzji o fuzji na razie nie podjęliœmy. Analizujemy różne scenariusze współpracy i możliwe do osišgnięcia korzyœci.

Co myœlicie o stworzeniu polskiego czempiona finansowego (na przykład z innym państwowym bankiem PKO BP), który wzorem hiszpańskiego Santandera mógłby aktywnie się włšczyć w konsolidację branży w Europie?

Oba banki już oficjalnie zaprzeczyły, że prowadzone sš takie analizy. Z mojego doœwiadczenia jako bankiera inwestycyjnego wynika, że nie tak się podchodzi do budowy narodowych czempionów. Banki, które osišgnęły sukces wywodzš się z rynków konkurencyjnych, które sš dla nich doskonałš platformš do innowacji i ekspansji, a nie z pozycji monopolisty. Santander, Itau, Raiffeisen, Erste to sš banki, które wzmacniały swoje kompetencje i budowały międzynarodowš skalę w ten właœnie sposób. A odpowiadajšc na pytania wprost – tak, chcemy być polskim Santanderem!

CV

Michał Krupiński jest prezesem Banku Pekao od listopada 2017 r. Wczeœniej, od czerwca, był wiceprezesem kierujšcym pracami zarzšdu. Od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. był prezesem PZU. W 2011 r. mianowany prezesem Merrill Lynch Polska i szefem bankowoœci inwestycyjnej dla Europy Œrodkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. W latach 2008–2011 członek Rady Dyrektorów Banku Œwiatowego w Waszyngtonie.