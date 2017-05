Lublin: Pacjenci pogrzebani po raz drugi

Foto: By Paweł 'pbm' Szubert (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Szczątki 400 osób, wydobyte podczas prac archeologicznych w centrum Lublina, złożono we wspólnym grobie na cmentarzu komunalnym.