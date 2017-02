Wielka Brytania: Znaleziono buty z czasów Cesarstwa Rzymskiego

Odkrycia dokonano na terenie znanego stanowiska – skansenu i muzeum archeologicznego Vindolanda. Był to obóz rzymski położony pomiędzy rzekami Tyne i Solway, zbudowany w I wieku. Pół wieku temu odkopano tam drewniane tabliczki z prywatnymi listami żołnierzy do rodzin, co pozwoliło na bardzo dokładną analizę życia legionisty.

W pobliżu fortu odkryto też pozostałości osady, w której mieszkała miejscowa ludność świadcząca usługi rzymskim żołnierzom. Natrafiono także na rozległy kompleks drewniany, który mógł być tymczasowym pałacem wzniesionym dla cesarza Hadriana, który przybył na inspekcję budowy muru nazwanego jego imieniem. Dziś na terenie Vindolandy znajduje się muzeum starożytnego Rzymu. Właśnie archeolodzy z tej placówki dokonali kolejnego odkrycia.

Vindolanda była małym, prowincjonalnym garnizonem na krańcach świata kontrolowanego przez Rzym. Stacjonowało tam kilkuset żołnierzy z rodzinami. Obóz otaczała fosa i kamienny mur obronny, fortyfikacje te chroniły przed plemionami Brytów.

Walki ustały w 212 roku. Żołnierze i cywile opuścili wtedy fort. To, czego nie zdołali zabrać ze sobą, wrzucili do fosy. Śmieci wypełniły ją błyskawicznie. Gdy wkrótce potem w miejscu tym zaczęto wznosić zabudowania, ziemia i kamienie przykryły śmieci, odcinając dostęp powietrza i wstrzymując proces gnicia, utleniania i rozpadu.

Adidasy z I wieku

Gdy archeolodzy rozpoczęli wykopaliska w fosie, nie kryli entuzjazmu, ponieważ oprócz uszkodzonych narzędzi, potłuczonych garnków, niezdatnej do użytku broni, wydobywali kawałki rzemieni, resztki tkanin oraz buty. W sumie odkopali 421 butów sprzed około 1800 lat.

Obuwie to było używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. W tej starożytnej kolekcji znajdują się buty zakryte, sandały, a także drewniaki używane w łaźni, buty męskie, boty kobiece z wysoką cholewką, dziecięce.

– Nasze odkrycie dostarcza fantastycznych informacji o strukturze demograficznej tej społeczności, w dodatku w szczególnych warunkach, gdy toczyła się wojna – podkreśla kierujący wykopaliskami dr Andrew Birley. – Z tego jednego miejsca wydobyliśmy więcej rzymskich butów niż z całego pozostałego obszaru imperium. Obuwie jest różnorodne, od prostych łapci do eleganckich trzewików świadczących o kunsztownym szewskim rzemiośle. Niektóre buty mają wygląd bardzo zbliżony do współczesnych słynnych butów piłkarskich Adidas Predator.

Z kolei Barbara Birley zajmująca się konserwacją odkopanych zabytków wyjaśnia, że ilość wydobytego obuwia stanowi wyzwanie dla laboratorium, ponieważ konserwacja jednego buta kosztuje od 80 do 100 funtów (90–120 euro).

Skarby w gnoju

Podobne odkrycie, choć ze średniowiecza, miało miejsce w Polsce. Podczas wykopalisk na krakowskim rynku archeolodzy znaleźli przedmioty z drewna, skóry i tkanin. Tak obfity plon możliwy był dzięki specyficznym właściwościom gleby, zwanej mierzwą.

To mieszanina składająca się między innymi z nawarstwień gnoju, nieczystości i śmieci, wszelkiego rodzaju odpadów. Ma ona fantastyczne właściwości konserwujące. W takiej warstwie zachowało się kilka tysięcy archeologicznych skarbów.

