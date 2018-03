Psy i koty mogły być częścią rytuału Majów

Badajšc szkielety zwierzšt, naukowcy odkryli, że Majowie mogli wykorzystywać w swoich rytuałach psy i koty.

Ludzie oswoili zwierzęta, które napotkali na swojej drodze podczas kolonizacji Ameryk. Były to między innymi œwinki morskie, lamy i indyki. Wœród zwierzšt znalazł się tylko jeden oswojony już gatunek - pies. Choć badania genetyczne wskazujš, że większoœć współczesnych psów w obu Amerykach wywodzi się z europejskiego importu, kilka ras zachowało swoje starożytne pochodzenie.

Dotyczy to między innymi psów Chihuahua z Meksyku i Ameryki Œrodkowej. Szkielety, podobne do tych rasy Chihuahua znaleziono w wielu stanowiskach archeologicznych. Nie jest jednak jasne jakš rolę te psy odegrały w społeczeństwie przedkolumbijskim. Dzięki badaniom opublikowanym przez Ashley Sharpe z Smithsonian Tropical Research Institute w Panamie, wiadomo, że Majowie handlowali psami oraz że mogły one uczestniczyć w ceremoniach religijnych. Badanie wskazuje również, że Majowie wykorzystywali w tym celu wielkie koty, takie jak jaguary czy pumy.

Dr Sharpe doszła do tych wniosków po zbadaniu około 25 000 koœci zwierzšt zebranych w okolicach Ceibal, opuszczonego miasta Majów we współczesnej Gwatemali. Większoœć koœci pochodzi z czegoœ, co wyglšdało na wysypisko œmieci, znajdujšce się na obrzeżach miasta. Niektóre znaleziono jednak w jego ceremonialnym centrum. Badacze zidentyfikowali koœci jelenia, dwa gatunki indyków, dużych kotów (nie były jasne, czy to jaguary czy pumy), oposów, tapirów i psów. Podobnie jak w przypadku innych badań, koœci znalezionych psów przypominały współczesnš rasę Chihuahua.

Aby dowiedzieć się więcej na temat szczštków psów i innych zwierzšt, zespół poddał badaniom 78 koœci. Naukowcy przyjrzeli się między innymi ich składowi, co umożliwiło odgadnięcie diety zwierzšt.

Wyniki badań sugerujš, że ówczesne psy jadły kukurydzę albo były niš karmione. Jest to prawdš niezależnie od tego, czy były to zwierzęta domowe, czy dzikie, uzależnione od jedzenia ludzkich œmieci. Podobnie było również w przypadku indyków. Zaskakujšce jest jednak, że badajšc koœci jednego z dzikich kotów - jaguara lub pumy - okazało się, że ich dieta była podobna.

Analiza Dr Sharpe, którš przeprowadziła badajšc zęby zwierzšt, wykazała, że dwa psy nie urodziły się i nie były wychowywane na miejscu. Jeden z nich przybył z wyżyn w pobliżu dzisiejszej Gwatemali, a drugi pochodził z miejsca u podnóża gór. Koœci psów, których dotyczyły wyniki, także pochodziły z obszaru ceremonialnego.

Naukowcy przypuszczajš, że zwierzęta te mogły być własnoœciš kapłanów lub stanowiły częœć jakiegoœ rytuału. Nie jest jednak jasne, czy były one przedmiotem czci czy ofiary.