Prastare obrazy w podwodnej jaskini

Powstaje trójwymiarowe odwzorowanie słynnej jaskini z prehistorycznymi malowidłami.

Jaskinia Cosquera ozdobiona malowidłami z okresu paleolitu (epoka lodowa) znajduje się w pobliżu Marsylii, w falezie przylšdka Morgiou w obszarze Calanque de Morgiou. Było to sanktuarium z końca epoki lodowej, sprzed 27 000 - 19 000. lat. Jaskinia nosi imię Henriego Cosquera, zawodowego nurka i dyrektora szkoły nurkowania z Cassis, który odkrył wejœcie do niej w 1985 roku. Jednak œwiat dowiedział się o tym dopiero w 1991roku, gdy w wejœciu do jaskini zginęło trzech innych nurków. Odkrycie groty było dużš sensacjš. Jedyne wejœcie do niej stanowi skalny tunel długoœci 175 m i wysokoœci nie przekraczajšcej 110 cm, wejœcie do niego znajduje się obecnie 37 metrów pod powierzchniš wody ( teraz zamknięte stalowymi wrotami). Jest to jeden z dowodów na podniesienie się poziomu Morza Œródziemnego po końcu epoki lodowej, w okresie maksimum zlodowacenia poziom morza był niższy o około 100 metrów.

Od kilku tygodni w jaskini pracujš specjaliœci, tworzš integralny, numeryczny obraz całej jaskini. Na jej œcianach znajduje się ponad 500 wizerunków zwierzšt - koni, jeleni, żubrów, fok, morskich ptaków, ryb oraz 55 odcisków ršk ludzkich. Jeżeli na skutek globalnego ocieplenia klimatu roztopiš się lody w strefach podbiegunowych, poziom oceanów i mórz wzroœnie o wiele metrów, a wówczas bezcenna galeria sztuki prahistorycznej w jaskini Cosquera znajdzie się w słonej wodzie - malowidła nie wytrzymajš tego, ulegnš zniszczeniu, pozostanie po nich jedynie dokumentacja, która właœnie powstaje.

mm Specjaliœci tworzš aktualnie bardzo precyzyjny plan topograficzny jaskini. Nad pracani czuwa Direction Regionale des Affaires Culturelles.

Praca odbywa się jedynie w te dni, gdy pozwala na to pogoda. Jaskinia eksplorowana jest maksymalnie pięć godzin dziennie - ze względu na bezpieczeństwo. trzech lub czterech nurkujacych archeologów, inżynierów, informatyków przedostaje się podwodnym tunelem do suchej głównej komory o wymiarach 55 x 44 m oraz do mniejszej komory - 45 x 15 m. - Tworzone numeryczne obrazy będš udostępnione zainteresowanym naukowcom. Jakoœć tych obrazów nie będzie odbiegać od oryginałów - wyjaœnia kierujšcy pracami archeolog i konserwator Xavier Delestre. Cała misja została podzielona na dwie fazy. - W pierwszej skanowane trójwymiarowe obrazy œcian maja centymetrowa dokładnoœć. Ale same malowidła skanowane sš z precyzja ułamka milimetra. Stosujemy najbardziej dokładnš fotogrametrię jaka jest możliwa do osišgnięcia przez współczesna technikę - wyjaœnia Yves Billaud, badacz z Departament des recherches archjeologiques subaquatiques et sous-marines.

Fotogrametria służy do odtwarzana kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległoœci. Jest też jednš z metod wyznaczania wysokoœci obiektów. Do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych sš wykorzystywane specjalne wielkoformatowe kamery fotogrametryczne.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prace będš trwały do końca 2018 roku. Skorzystajš y z ich także laicy, ponieważ stworzone obrazy 3D posłużš do odtworzenia jaskini, te replikę będzie można zwiedzać komputerowo, bez koniecznoœci nurkowania. Natomiast nie zapadła jeszcze decyzja, czy zostanie zbudowana fizyczna replika jaskini - tak jak to ma miejsce w przypadku Lascaux, innej francuskiej jaskini z malowidłami z epoki lodowej. Replika jaskini, znana pod nazwš Lascaux II, jest oddalona zaledwie o 200 metrów od oryginalnej jaskini. Została otwarta w 1983 roku, po 11 latach pracy lokalnych artystów pod kierownictwem Monique Peytral. Replika jaskini prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny. Także Jaskinia Chauveta w Pont d'Arc w departamencie Ardeche na południu Francji, odkryta w 1994 roku, w 2014 roku wpisana na listę œwiatowego dziedzictwa UNESCO, dostępna jest do zwiedzania w postaci repliki.