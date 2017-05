Ogniem i mieczem Piasta

Kiedy i w jakich okolicznościach Mieszko I zdobywał ziemie plemienne w dorzeczach Odry i Wisły, które stały się fundamentem terytorialnym królewskiej Polski - o tym opowiada film którego reżyserem jest Zdzisław Cozac. Konsultantem naukowym filmu jest prof. Jerzy Strzelczyk. Partnerem merytorycznym powstającego filmu jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN, wizualizacje 3D wykonuje koło naukowe z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Będzie to próba całościowego spojrzenia na "szlak bojowy" pierwszego historycznego władcy Polski. Skonfrontowany zostanie dotychczasowy stan wiedzy na ten temat z najnowszymi odkryciami archeologicznymi.

Film zarysuje sytuację kształtującego się państwa polskiego za czasów Mieszka I. Co w strategii piastowskiego podboju odgrywało kluczową rolę - czy było to opanowanie głównych szlaków handlowych? Którędy wiodły? Czy były one głównym źródłem dochodów przeznaczanych na zbrojenia i budowę nowych grodów? Gdzie powstały kluczowe piastowskie ośrodki?

Film poruszy temat wpływu czeskich Przemyślidów na obszar dzisiejszego Śląska i Małopolski. Reżyser spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy powstanie Polski było wynikiem realizacji wizji genialnego stratega, czy też - w dużej części - grą przypadków, z której Mieszko I umiejętnie skorzystał. W filmie prace wykopaliskowe archeologów i badania laboratoryjne odkrytych zabytków będą się przeplatać z wizualizacjami 3D grodów oraz inscenizacjami z udziałem aktorów.

— PAP Nauka w Polsce, k.k.