Muzealnicy znad Bałtyku

Organizatorami są: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Stowarzyszenie ICMM. Warsztaty, połączone z konferencją, będą największym spotkaniem specjalistów muzealnictwa morskiego w Europie oraz pierwszym tego typu, organizowanym w Polsce.

ICMM (International Congress of Maritime Museums) jest jedyną globalną organizacją zrzeszającą muzealników morskich z niemal wszystkich kontynentów. Do Stowarzyszenia należy około 200 instytucji z całego świata, w tym również Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. ICMM to także platforma wiedzy w zakresie muzealnictwa morskiego, podzielona na określone komisje, zajmujące się np. sprawami związanymi z archeologią morską lub kwestiami wystawienniczymi.

Obok wykładów i referatów dotyczących rozwiązań wystawienniczych, edukacji morskiej oraz dokumentacji 3D, uczestnicy warsztatów poznają od strony praktycznej nowatorskie rozwiązania konserwatorskie. Na tczewskie warsztaty ICMM przybędą z referatami specjaliści z Danii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Litwy i Rosji.