Aplikację adwokacką czekają duże zmiany

Nagrywanie wykładów, weryfikacja wiedzy merytorycznej uczšcych i nacisk na praktykę majš poprawić jakoœć szkolenia przyszłych adwokatów.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła na ostatnim posiedzeniu uchwałę w sprawie modelowych założeń aplikacji adwokackiej. To reakcja na płynšcš ze strony Ministerstwa Sprawiedliwoœci propozycję dopuszczenia szkół wyższych do uczenia aplikantów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Bardzo się cieszę, że uchwała została przyjęta. To instrument do wprowadzenia sensownych, merytorycznych zmian w modelu aplikacji. Co z korzyœciš wpłynie na jakoœć szkolenia. To także potężny argument, że adwokatura najlepiej radzi sobie z wyzwaniami w nauczaniu przyszłych profesjonalnych pełnomocników i obrońców – mówi profesor Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, współautor projektu uchwały (obok prof. Piotra Kardasa, wiceprezesa NRA,oraz komisji kształcenia aplikantów).

Bonus dla patronów

– Teraz należy przystšpić do opracowania zasad szczegółowych i ich wdrożenia. Warto jednak podkreœlić, że materiał został przyjęty zdecydowanš większoœciš członków NRA, co jest dobrym sygnałem. Pokazuje, że uchwała, która jest szeroko akceptowana, ma duże szanse na szybkie urzeczywistnienie – mówi adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

W dokumencie podkreœla się wiodšcš rolę patronatu jako podstawy przygotowania młodych prawników do zawodu. Władze palestry dostrzegły przy tym potrzebę wypracowania mechanizmów wsparcia aplikantów przygotowujšcych się do wykonywania zawodu pod kierunkiem patronów o mniejszej liczbie klientów lub z wyspecjalizowanš praktykš. Proponuje się, by uczšcy zawodu mogli być częœciowo zwalniani z obowišzku zdobywania punktów z tytułu doskonalenia zawodowego, a aplikanci mogli liczyć na adekwatne wynagrodzenie, by nie szukać dodatkowych Ÿródeł zarobkowania.

Zadania domowe

Zmiany dotknš również wykładowców. Ich zajęcia majš być rejestrowane, a sami wykładowcy majš być wybierani na podstawie klucza merytorycznego.

– Uchwała przesšdza o tym, że o doborze wykładowców decydujš wyłšcznie kryteria kompetencyjne – podkreœla prof. Gutowski.

Uprawnienia do weryfikowania poziomu zajęć otrzymało prezydium Komisji Kształcenia Aplikantów. Będzie mogło wnioskować o wykreœlenie danej osoby z listy wykładowców. Ma także stworzyć obiektywne kryteria doboru szkolšcych, którzy będš musieli wykazać, że posiadajš kompetencje, by uczyć.

Uchwała NRA podnosi także poprzeczkę samym aplikantom. Zapowiada koniec powtarzania podczas zajęć wiadomoœci ze studiów, nakazuje należycie przygotowywać się do zajęć, mówi też o koniecznoœci prac domowych.

Uchwała nie odnosi się natomiast do wysokoœci wynagrodzeń za prowadzenie szkoleń. Udostępnione niedawno przez jednego z adwokatów listy z zarobkami wykładowców izby warszawskiej (za zajęcia prowadzone w 2017 r.) pokazujš, że jest to intratne zajęcie. Niektórzy szkolšcy potrafili otrzymywać z tego tytułu ponad 80 tys. zł, częœć z nich wykłady łšczyła ze służbš samorzšdowi, za którš pobierała dodatkowo diety o porównywalnej wysokoœci.

– Niewłaœciwe byłoby podejmowanie pochopnych działań na podstawie danych upublicznionych w prasie, bez dokładnego przeanalizowania zagadnienia. Gwałtowne decyzje, bez odpowiedniego zbadania sytuacji, mogły być pochopne i krzywdzšce – paradoksalnie głównie dla aplikantów – mówi mec. Dębowski. I dodaje, że jeżeli rady preferujš danych wykładowców ze względu na wysokš jakoœć szkoleń i duże zainteresowanie aplikantów ich wykładami, a w zwišzku z tym ci adwokaci osišgajš wyższe zarobki, to wprowadzanie limitów mogłoby pozbawiać aplikantów zajęć z wykładowcami cieszšcymi się ich dużym uznaniem.

– Formułowanie zarzutów, że popularni wykładowcy żyjš z samorzšdu, może być dużym uproszczeniem – podkreœla mec. Dębowski.

Stawki w adwokaturze za szkolenia nie sš jednolite. W Warszawie 45-minutowe zajęcia wyceniono na 500 zł. W Poznaniu na 250 zł, ale w niektórych miejscach w kraju – tylko na 200 zł. Jak podkreœla prof. Maciej Gutowski, to wynik trzech zmiennych: stawek na rynku, opłaty za aplikację i zakresu zadań do wykonania, różnice zaœ nie powinny być zbyt duże.

Do zmian w zasadach prowadzenia aplikacji przygotowuje się również samorzšd radcowski. W połowie marca Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła kierunki prac nad nowelizacjš regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Radcowie stawiajš nacisk na organizowanie szkolenia z „kompetencji miękkich". Chcš ograniczyć zajęcia w formie wykładów konwersatoryjnych. Pracować będš też nad udoskonalaniem zasad sprawowania patronatu.

– Przedstawienie projektu nastšpi w terminie umożliwiajšcym jego rozpatrzenie na posiedzeniu KRRP w czerwcu 2018 r. Zmodyfikowany regulamin aplikacji radcowskiej miałby obowišzywać od 1 stycznia 2019 r. – zapowiada Zbigniew Tur, wiceprezes KIRP. Š?